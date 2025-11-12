Chivas quiere a este defensa a como dé lugar y está dispuesto a pagar lo que sea: es un crack de casi 4 millones

Chivas se encuentra en un gran estado de forma en los últimos meses. Luego de un inicio con varias dudas en el Apertura 2025, el equipo empezó a rendir cada vez mejor y se metió directamente en la Liguilla tras cosechar siete triunfos en sus últimos ocho encuentros. Pese a este presente destacado, Gabriel Milito no se conforma y ya piensa en sumar nuevas piezas para el año que viene.

El periodista Jesús Hernández indicó que Guadalajara se encuentra en negociaciones con Atlético San Luis por Eduardo Águila . El joven defensor de 23 años fue uno de los jugadores más destacados de los Potosinos en la Fase Regular, por lo que el interés del Rebaño Sagrado tiene sentido, especialmente al tratarse de un proyecto a largo plazo.

Instagram Eduardo Águila / @eduardoac02

Sin embargo, si Chivas quiere contar con el central, la directiva va a tener que hacer un esfuerzo económico. El futbolista tiene una cotización de aproximadamente 3.5 millones de euros en Transfermarkt, por lo que es posible que Atlético San Luis pida una suma alta para desprenderse de su joya.

Águila disputó 15 de los 17 encuentros de su equipo en la Fase Regular del Apertura 2025, todos ellos como titular. Desafortunadamente, una fractura del tercer metacarpiano en su mano derecha lo dejó fuera del último partido ante Tigres, en el que San Luis perdió 3-1.

Chivas se prepara para la Liguilla

En este Apertura 2025, la afición de Chivas pasó de los abucheos a la ilusión de cara a la Liguilla. El equipo de Milito finalizó sexto en la Fase Regular, por lo que deberá enfrentar a Cruz Azul en los cuartos de final.

En medio de las expectativas por este cruce, el técnico argentino se mostró con cautela. "No voy a subirme al barco triunfalista de decir que ahora estamos para semejante logro. Tengamos mesura. El tiempo ya dirá para qué estamos", indicó en su más reciente conferencia de prensa.