Chivas respira: Gabriel Milito sonaba para este equipo, pero al final se decidieron por otro crack

Pasaron los días de rumores y finalmente se confirmó que Gabriel Milito no saldrá de Chivas de Guadalajara ante los rumores de que un reconocido equipo de Sudamérica lo tenía como una de las posibilidades para asumir como director técnico ya mismo. En cambio, el club en cuestión se decidió por otro crack con pasado en la Liga BBVA MX.

Resulta que River Plate, que miraba únicamente a entrenadores con pasado en la Liga MX o el Brasileirao, finalmente no se inclinó por el entrenador del “Rebaño Sagrado”. En lugar de intentar sacar a Milito de la escuadra tapatía, el “Millonario” terminó haciendo oficial la llegada de Eduardo “El Chacho” Coudet como DT del primer equipo. También tiene pasado en México.

Gabriel Milito confía en el proyecto de Chivas de Guadalajara y no eligió a River Plate

Aunque un club como River Plate siempre seduce a nivel continental, Gabriel Milito priorizó seguir en Chivas de Guadalajara, donde su equipo mejoró notablemente desde finales del 2025. De hecho, el Guadalajara es uno de los animadores del Clausura 2026.

Tan bueno es el rendimiento de las Chivas con Milito que había tenido puntaje perfecto durante las primeras jornadas, hasta que se dio la caída contra Cruz Azul y ante Toluca. Por todo esto, el “Millonario” debió fichar a Coudet, ex jugador de Necaxa y ex DT del Club Tijuana entre julio y noviembre de 2017.

Las estadísticas de Eduardo Coudet en los Xolos de Tijuana

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en finanzas y estadísticas en el futbol, estos son los números del Chacho Coudet dirigiendo al Club Tijuana:

Partidos dirigidos: 23

Partidos ganados: 8

Partidos empatados: 6

Partidos perdidos: 9

Media de puntos: 1.30

Goles a favor: 26

Goles en contra: 33

Las estadísticas de Gabriel Milito en las Chivas de Guadalajara

Por su parte, el DT que no pudo ser para River, Gabi Milito, ha reunido estos números en las Chivas de Guadalajara desde su llegada: