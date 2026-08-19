Histórico de Chivas destroza a Ángel Sepúlveda; así cuestionó su liderazgo

Una de las razones por las cuales Chivas no ha tenido el inicio de temporada que esperaba deriva del bajo nivel de sus jugadores con respecto del torneo anterior. Posiblemente, el ejemplo más claro de esto es Ángel Sepúlveda, quien no ha demostrado su valía en la temporada actual.

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Ángel Sepúlveda llegó a consolidarse como un elemento importante desde la zona del banquillo en la temporada pasada, sumando goles interesantes en fases finales. Ahora, su performance no ha sido el mejor, y esto ha generado reacciones negativas de parte de leyendas de Chivas.

¿Qué dijo Héctor Reynoso, leyenda de Chivas, sobre Ángel Sepúlveda?

Fue a través del podcast del Guadalajara que Héctor Reynoso, leyenda de Chivas, cuestionó el liderazgo de Ángel Sepúlveda en el terreno de juego, pues piensa que su faceta de líder se debe observar con más claridad, sobre todo, considerando que es uno de los más experimentados del plantel.

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“Yo creo que la gente de experiencia, en este caso a la ofensiva, es Ángel Sepúlveda, el referente, el de mayor edad, el de mayor tiempo en el futbol. Y la directiva debe saber que este tipo de refuerzos son los que deben cargar con la presión que hay en este momento”, aseguró.

Cabe mencionar que esta declaración llega en medio de la equivocación que Ángel Sepúlveda tuvo en el primer duelo entre Chivas y Toluca en donde salió expulsado. Por tal motivo, Reynoso considera que el delantero no está demostrando el liderazgo que necesita, por lo que aseguró que en este tipo de detalles un hombre con experiencia no se puede equivocar.

¿Cuáles son los números de Ángel Sepúlveda en Chivas?

Lo primero a tener en cuenta es que Ángel Sepúlveda ha estado en Chivas durante un par de etapas, aunque la última se dio desde el torneo antepasado cuando llegó directamente de Cruz Azul. Con el Rebaño el delantero registra 30 encuentros disputados, mismos en donde suma cinco goles y dos asistencias.