Chivas fue superior a todos los equipos de la Liga BBVA MX en esto: fuera del Clausura 2026
El CD Guadalajara ha logrado algo que ningún otro equipo del torneo ha conseguido
Se supo que Gabriel Milito descubrió el secreto perfecto para que las Chivas ganen en el Clausura 2026. Mientras tanto, el CD Guadalajara ha sido superior a todos los equipos de la Liga BBVA MX en un aspecto por fuera del torneo mexicano. En ese marco, queda claro que el “Rebaño Sagrado” está haciendo las cosas muy bien desde diferentes aspectos.
Así como Chivas tiene a uno de los 4 líderes de la tabla de goleo del Clausura 2026, también tiene un logro impresionante en cuanto a la Selección Nacional de México, pues es el equipo de la Liga MX que más jugadores aportó a la escuadra mexicana para la doble Fecha FIFA ante Portugal y Bélgica. El trabajo de Milito se está viendo reflejado en muchos lugares.
Resulta que el “Rebaño” Sagrado tiene 5 jugadores del equipo convocados a la Selección Mexicana de cara a los partidos en el Estadio Azteca (ahora Banorte), el cual se reinaugurará frente al combinado portugués, que no contará en sus filas con Cristiano Ronaldo debido a una lesión.
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Todos los convocados de Chivas de Guadalajara a la Selección Nacional de México
- Raúl Tala Rángel (portero, 26 años)
- Richard Ledezma (defensa, 25 años)
- Brian Gutiérrez (mediocentro, 22 años)
- Roberto Alvarado (delantero, 27 años)
- Armando “Hormiga” González (delantero, 22 años)
Un amor que trasciende el tiempo, las generaciones y la memoria. ¡Volvemos a nuestra casa! Nuestro @EstadioBanorte, donde hemos estado Siempre a tu Lado. 🥰🏟️— Selección Nacional (@miseleccionmx) March 19, 2026
Esta es la convocatoria para nuestros partidos ante Portugal y Bélgica. Presentada por @Banorte_mx. ⚽#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/YbsUG9iTAR
Otros equipos que aportaron muchos jugadores a la Selección Mexicana
Javier Aguirre no solo convocó jugadores de Chivas de Guadalajara, sino que también integró la lista quitándole futbolistas importantes a otros equipos de la Liga BBVA MX. Precisamente del futbol mexicano, estos fueron los clubes implicados:
- Chivas (5): Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González
- Toluca (3): Everardo López, Jesús Gallardo y Alexis Vega
- Club América (2): Israel Reyes y Erick Sánchez
- Cruz Azul (2): Erik Lira y Carlos Rodríguez
- Santos (1): Carlos Acevedo
- Tigres (1): Jesús Angulo
- Juárez (1): Denzell García
- Pumas (1): Guillermo Martínez.
En cuanto a los jugadores del extranjero, los convocados fueron: Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (Lokomotiv Moscú), Johan Vásquez (Genoa), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Obed Vargas (Atlético Madrid), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Germán Berterame (Inter Miami), Raúl Jiménez (Fulham).