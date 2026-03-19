Sergio Ramos no ha conseguido equipo y esta sería su estocada final para permanecer en el futbol

A pesar de que un club muy loco quiso a Sergio Ramos tras su salida de Rayados de Monterrey, el español todavía no consiguió equipo aunque ya lleva un buen tiempo fuera de la institución regiomontana. El legendario defensor central tendría una estocada final para mantenerse en el mundo del futbol tras su salida de la Liga BBVA MX.

Aunque Ramos aterrizó en la Sultana del Norte con 39 años y demostró un nivel superlativo, su presente es incierto. A Sergio le podría suceder algo impensado en el corto plazo tras estar en el limbo. Para seguir ligado al mundo del futbol, todo indica que el defensor central invertiría su dinero en el club de sus amores, el Sevilla de España. Así, se daría su retiro.

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La multimillonaria oferta que tendría preparada Sergio Ramos por el Sevilla

De acuerdo con la información del diario Marca, a través del fondo Five Eleven Capital, Sergio Ramos estaría dispuesto a pagar entre 400 y 450 millones de euros por el club andaluz. Algunas fuentes cercanas al club sostienen que la institución necesita dinero cuanto antes, por lo que podrían aceptar una oferta cercana a esa cifra propuesta por el ex Rayados.

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En caso de comprar el Sevilla, marcaría su estocada final como profesional. Es que, por reglamento, Ramos no podría jugar en la institución si decide comprarla. Pero al ser una negociación larga, no se descarta que el ex Real Madrid y PSG pueda jugar en el Sevilla hasta que se resuelva la transacción.

Los números que dejó en Rayados de Monterrey

Durante su estancia en el Gigante de Acero, Sergio tuvo muy buenos números y dejó la vara alta para cualquier refuerzo extranjero. Según las métricas de la plataforma especializada BeSoccer, este fue el balance de Ramos en la Liga BBVA MX: