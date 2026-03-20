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INCREÍBLE: estos son los 4 jugadores con más goles en el Clausura 2026

La tabla de goleo casi no cambió en los últimos tiempos pero la Liga BBVA MX tiene grandes goleadores

jugadores con más goles en el Clausura 2026: Armando González y Joao Pedro, Chivas y San Luis

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Muchos se preguntan cómo va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 11 del torneo. Lo cierto es que están muy apretados los primeros cuatro puestos entre los jugadores que más goles marcaron en lo que va Clausura 2026. Entre los equipos que más tantos aportan aparecen Atlético San Luis y Chivas de Guadalajara liderando la estadística.

Así como el Club América ha mejorado en el Clausura 2026 gracias a una estadística en particular, otra de las cosas a la que los fanáticos le prestan atención es el ránking de máximos goleadores en el campeonato local. Pues hay grandes delanteros y Joao Pedro y Armando González lideran la tabla, seguidos de João Paulo Dias y otros 6 futbolistas que comparten el 4º puesto.

Paulinho Toluca

Los líderes de la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

  1. João Pedro Geraldino (Delantero centro, Atlético San Luis, 24 años): 10 goles
  2. Armando González (Delantero centro, Chivas, 22 años): 9 goles
  3. João Paulo Dias "Paulinho" (Delantero centro, Toluca, 33 años): 6 goles
  4. Arturo Alfonso González (Mediocentro ofensivo, Atlas, 31 años): 5 goles

TE PUEDE INTERESAR:

  • Diber Cambindo (Delantero centro, León, 30 años): 5 goles
  • José Paradela (Mediocentro ofensivo, Cruz Azul, 27 años): 5 goles
  • Kevin Castañeda (Mediocentro ofensivo, Tijuana, 26 años): 5 goles
  • Olávio Vieira "Juninho" (Delantero, Pumas, 29 años): 5 goles
  • Salomón Rondón (Delantero centro, Pachuca, 36 años): 5 goles
Cruz Azul Clausura 2026 gol San Luis Paradela.jpg

Todos los caminos apuntan a que João Pedro y la “Hormiga” González serán los dos jugadores que competirán hasta el final del Clausura 2026 en la tabla de goleo. Además, se espera que Armando tenga una ligera ventaja porque todo indica que Chivas jugará la Liguilla casi de manera asegurada ya que en la actualidad es el líder del torneo.

Mientras tanto, San Luis está en la 12ª posición del Clausura 2026 y, de continuar así, parece muy complejo que pueda clasificarse a la siguiente ronda. De todos modos, Joao Pedro está haciendo lo posible para darle la clasificación a su equipo y volver a ganar el campeonato de goleo de la Liga MX.

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