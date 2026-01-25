No solo es Raúl ‘Tala’ Rangel: 5 jugadores ‘tapados’ que tienen a Chivas como superlíder

Chivas tiene a cinco jugadores que no pueden salir del once titular por ningún motivo. El equipo de Gabriel Milito tuvo un inicio demoledor dentro del Clausura 2026 y consiguió la victoria en las primeras tres jornadas , siendo el único club de la Liga BBVA MX en tener puntaje perfecto. Si bien es cierto que el entrenador se lleva gran parte del crédito, este comienzo no habría sido posible sin Raúl Rangel, José Castillo, Bryan González, Luis Romo y Daniel Aguirre.

Resulta que todos ellos han jugado la totalidad de los minutos desde que comenzó el Clausura 2026. Cada uno acumula 270 minutos jugados con la camiseta del Guadalajara y son esenciales para el funcionamiento colectivo del equipo. No solo han sido imprescindibles para que Chivas pueda presumir de una de las mejores defensas del campeonato , sino que también han sido claves en la construcción del juego ofensivo.

Raúl Rangel es uno de los jugadores de Chivas con más minutos|Crédito: @Chivas / X

Por el lado de Aguirre y González, ambos han sabido conducir por carriles interiores y exteriores, siendo importantes a la hora de sumarse al ataque y ser una opción más de pase para concretar la jugada. Incluso, Daniel está siendo el mejor jugador de Chivas en este inicio de Clausura 2026, teniendo la valoración más alta del equipo en la plataforma de datos, SofaScore: 7.63 sobre 10.

TE PUEDE INTERESAR:



La importancia de Luis Romo en Chivas

Romo es uno de los pilares fundamentales de la estructura del esquema de Milito. Se hace cargo del eje central del equipo, clave a la hora de predecir jugadas defensivas y con una gran precisión a la hora de realizar envíos hacia delante. Su juego ha potenciado a jugadores como el ‘Cotorro’ González, Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado, sacando lo mejor de ellos en el plano ofensivo.

Raúl Rangel, el guardián de Chivas

‘Tala’ Rangel atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera como portero, habiendo sido crucial durante este inicio con atajadas decisivas y con participación activa en el juego a la hora de salir jugando desde abajo. Pelea mano a mano con Luis Ángel Malagón para ser el portero titular de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Finalmente, el engranaje es completado por Castillo, quien ha vuelto a mostrar su polivalencia al jugar en la posición de stopper por izquierda en una línea de tres. Estos cinco futbolistas de Chivas son la clave del gran momento del equipo, además de las estrellas mencionadas como Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, entre otros.