Nadie puede creer que este sea el jugador más barato de las Chivas de Guadalajara

Chivas tuvo un increíble inicio de torneo y ya se postula como candidato al título del Clausura 2026. Gabriel Milito logró conformar un equipo equilibrado y que deslumbra a sus aficionados con su futbol, aprovechando una de las plantillas más valiosas de toda la Liga BBVA MX. Sin embargo, muchos no conocen quién es el futbolista más barato del Guadalajara en este 2026.

Los registros de Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, señalan que Óscar Whalley es el futbolista con menor valor de mercado dentro de la plantilla de Chivas. El portero español, de 31 años, tiene un precio de apenas 350 mil euros, lo que equivale a aproximadamente 7 millones de pesos. Cabe destacar que hay varios factores por los que el guardameta nacido en Zaragoza tiene un bajo valor de mercado .

En primer lugar, hay que destacar que es portero y, normalmente, los jugadores que se desempeñan en dicha posición suelen tener una ficha más asequible que el resto de futbolistas de campo. Además, Whalley no es titular bajo las órdenes de Milito y su último partido oficial con la camiseta de Chivas data del 13 de marzo de 2024, día en que vencieron por 3-2 al América en los octavos de final de vuelta de la Concachampions.

Desde ese entonces, el guardameta con pasado en Real Zaragoza, Real Sporting, Huesca, entre otros, no volvió a sumar minutos en el Guadalajara, ni siquiera ingresando desde el banquillo. Con Raúl Rangel como titular, difícilmente verá minutos en Primera División.

El jugador de campo más barato de Chivas

Si nos referimos a futbolista de campo, el más barato de todos es Leonardo Sepúlveda, lateral izquierdo nacido en California (Estados Unidos), pero de nacionalidad mexicana. El defensor de 24 años de edad tiene un valor en el mercado de 400 mil euros, es decir, poco más de 8 millones de pesos al cambio de hoy. De momento, tampoco ha tenido muchos minutos bajo la tutela de Milito.

