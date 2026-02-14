Juega en la Tercera División de México tras ser rechazado por Chivas y ahora representa a otra selección

La Tercera División Profesional (TDP) cuenta con grandes jugadores, tal es el caso de Alejandro Ortiz, quien tiene doble nacionalidad, pero decidió representar a la Selección de Bolivia tras ser rechazado por Chivas, uniéndose a la larga lista de más de 10 futbolistas que despreciaron portar el jersey de la Selección Mexicana.

El futbolista de 16 años forma parte de los Diablos Tesistán de Jalisco, que vivirá la quinta edición de su copa del 14 al 19 de abril en un torneo que busca reunir los mejores equipos infantiles y juveniles de México, a fin de encontrar a los nuevos talentos, como es el caso del seleccionado boliviano, selección en la que también juega un futbolista de la Liga de Expansión MX.

Alejandro Ortiz juega en la TDP y es seleccionado de Bolivia en la Sub-17.|@diablostesistan

“¡Alejandro, felicidades por tu convocatoria! Alejandro Ortiz, jugador de nuestro equipo, recibió su convocatoria a la Selección Sub-17 de Bolivia. ¡Muchas felicidades, Alejandro!, escribió el club jalisciense en sus redes sociales.

Ortiz formó parte del plantel que goleó 5-0 a Paraguay en la categoría Sub-17, incluso el también mexicano contribuyó en el marcador al marcar una anotación, lo cual reafirma su gran talento.

Lo que pudo ser Alejandro Ortiz en Chivas

Alejandro es un jugador que se forma en la TDP, aunque en noviembre de 2025 probó suerte e hizo pruebas con Chivas, pero por motivos que se desconocen no quedó, por lo que llegó a Diablos Tesistán, equipo que le abrió las puertas.

En caso de haber quedado en el cuadro rojiblanco, no sería el primero en jugar para el Rebaño Sagrado y representar a otro país, pues hace unos cuantos años lo hizo el delantero Santiago Ormeño, quien jugó para Perú en la Copa América 2021.

Pese a que no quedó en las inferiores de Chivas, Ale continúa con su carrera en el equipo de la TDP, aunque puede probar más adelante con un club de la Liga BBVA MX y seguir con su proceso formativo en espera de poder llegar a Primera División.