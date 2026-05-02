Chivas tiene nuevo goleador histórico: supera a Omar “N” y Salvador Reyes

Chivas tiene nuevo goleador histórico; atrás quedaron las grandes anotaciones de Salvador Reyes, quien es uno de los más grandes ídolos al formar parte del llamado Campeonísimo al conseguir 6 títulos. Por su parte, Omar "N", quien enfrenta un proceso legal tras las rejas, quedó como el segundo mejor anotador del club.

Alicia Cervantes es la goleadora histórica del Guadalajara, pues a media semana se mandó un golazo en el partido de ida de los Cuartos de Final contra Pachuca. Esta anotación fue la 161 como rojiblanca, para así dejar atrás la marca de Omar "N", que durante 3 etapas en el club marcó 160 tantos.

Alicia Cervantes es la goleadora histórica de Chivas.|Chivas Femenil

Cervantes llegó al conjunto rojiblanco en 2020 y desde entonces ha hecho goles a diestra y siniestra para dejar atrás a 2 históricos del Guadalajara, como lo son Omar "N" y Salvador Reyes, quien durante 40 años fue el máximo romperredes de la institución con sus 122 anotaciones.

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Los goles de Alicia Cervantes con Chivas

El primer gol de “Licha” con la playera rojiblanca fue el 13 de agosto de 2020, cuando no le marcó uno, sino 2 tantos a las Bravas de Juárez. A lo largo de su estadía con el Guadalajara, la delantera suma 32 dobletes, 6 tripletes y un sextete, siendo hasta el momento la única jugadora de la Liga BBVA MX en lograr tal marca.

De acuerdo con las estadísticas del portal de Chivas, Alicia suma 101 goles con la pierna derecha, 21 con la zurda, 38 de cabeza y uno más con la espalda. Cervantes incluso ostenta el récord de más goles anotados en el Clásico Nacional ante América con 15 dianas, superando a Salvador Reyes, quien tiene 14 tantos.

Cabe destacar que la futbolista de 32 años fue la primera jugadora del Rebaño en marcar en una competencia internacional, específicamente en la Summer Cup 2024. Alicia puede incrementar su cuota goleadora y dejar la vara aún más alta para las próximas generaciones.