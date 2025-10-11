¡A prisión preventiva! Omar N es vinculado a proceso

El pasado viernes 10 de octubre del 2025, luego de la audiencia, se informó que Omar N fue vinculado a proceso, por lo que estará en prisión preventiva por 6 meses dentro del reclusorio metropolitano, en el que permanece desde que fue detenido, mientras que la Fiscalía del Estado tendrá un mes para el cierre de la investigación complementaria.

🔴#IMPORTANTE | Continúa la audiencia de vinculación a proceso del ex futbolista, Omar “N”. Se llevan más de 5 horas de audiencia por el presunto delito de abuso sexual infantil en contra de la hija de sí ex pareja sentimental.



Con información: @CeciliaCerna19 pic.twitter.com/LfiqqaEiii — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 10, 2025

“Por supuesto, la ley nos establece que la prisión preventiva puede estar sujeta a ampliación hasta por 2 años. Fue una, fue una audiencia muy larga, fue una audiencia muy pesada, fue una audiencia con debate de alto nivel técnico y efectivamente la defensa hizo su trabajo, presentó medios de prueba, debatió y los datos de prueba que se tenían ahí" Informó el abogado José Juan Soltero al salir de la audiencia.

Te puede interesar: Confirman los años que Omar Npasaría en la CÁRCEL tras ser acusado por presunto abuso sexual infantil

Las pruebas que tendrían contra Omar N

José Juan Soltero, reveló en una entrevista hace algunos días, las pruebas que tienen contra Omar N, entre las que se encuentran la declaración de la víctima, la declaración de la mamá, un dictamen psicológico, mensajes, capturas de pantalla y un video.

Las pruebas que tienen son:



Dictamen psicológico

Video

Capturas de pantalla

Dictamen psicológico

Seguirá la investigación para que determinen una sentencia, por lo que los abogados de Omar N buscarán la forma de mantener la inocencia de su cliente.

🔴#ÚLTIMAHORA | El exfutbolista de #Chivas, Omar "N", fue vinculado a proceso por 4BUS0 S3XU4L INFANTIL.. 😨 Este es el tiempo que pasará en prisión. ⛓️🚨⬇️https://t.co/jAZNLOlTVw — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 11, 2025

Por otra parte, el abogado de la víctima, José Juan Soltero, detalló que por los hechos por los que se le acusan a Omar N el tiempo que podría estar en presión son de 5 a 10 años.

“Uno de los hechos por los cuales se les impuso es cuando la menor tenía menos de 12 años. Eso agrava la pena de 3 a 6 años y las demás agravantes, mandata la ley que se tiene que aumentar hasta dos tercios la pena, entonces la pena sería de 5 a 10 años de prisión”