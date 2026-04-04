HORA EXACTA para ver Chivas vs Pumas, el partido más atractivo de la jornada 13 del Clausura 2026

El Estadio Akron se viste de gala este domingo para albergar el enfrentamiento más esperado de la Jornada 13. Las Chivas del Guadalajara reciben a los Pumas de la UNAM en un choque que trasciende la simple suma de puntos; es una batalla directa por la jerarquía en la parte alta de la clasificación y la consolidación de proyectos deportivos que hoy ilusionan a sus aficiones.

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¿A qué hora es el partido de Chivas vs. Pumas?

La cita para este compromiso está programada para este domingo 5 de abril de 2026. El silbatazo inicial se dará en la hora exacta de las 20:07 horas (Tiempo del Centro de México).

El conjunto dirigido por Gabriel Milito llega con la misión de extender su hegemonía en casa. Históricamente, Zapopan ha sido una aduana impenetrable para los universitarios; en los últimos en territorio jalisciense, la estadística favorece abrumadoramente al bando rojiblanco, una tendencia que los del Pedregal urgen revertir.

Por su parte, los Pumas de Efraín Juárez aterrizan en la Perla Tapatía con la motivación a tope luego de vencer 1-0 al conjunto de las Águilas del América. El cuadro de la UNAM ha mostrado una solvencia táctica que los mantiene en la pelea directa por los puestos de Liguilla. Una victoria en el Akron no solo rompería una tendencia histórica, sino que enviaría un mensaje contundente a toda la Liga BBVA MX: estos Pumas son candidatos serios al título.

El Rebaño Sagrado llega con 30 unidades y como líder en la tabla y con triunfo aseguraría su pase a la fase final, mientras los universitarios se ubican en la cuarta posición sumando 23 puntos.

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Fecha y hora del encuentro entre Chivas vs Pumas