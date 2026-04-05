Partidos de HOY domingo 5 de abril en la Jornada 16 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX Femenil

La Liga BBVA MX Femenil se encuentra en su etapa crítica. Estamos en plena Jornada 16 del Clausura 2026, y la Liguilla ya se siente cada vez más cerca. Con solo dos fechas por disputarse (16 y 17), la lucha por los últimos boletos está al rojo vivo.

Necaxa 2-1 Mazatlán: Resumen y goles del partidazo en la Jornada 13 del Clausura 2026

Este domingo 5 de abril, una cartelera maratónica que definirá el destino de varios equipos.

La actividad comienza temprano en la capital y termina casi a medianoche en el Pacífico. Aquí los duelos:

Pumas vs. Puebla (12:00 | Estadio Olímpico Universitario): Las universitarias necesitan los tres puntos para mantenerse en la pelea por la zona de clasificación.

(12:00 | Estadio Olímpico Universitario): Las universitarias necesitan los tres puntos para mantenerse en la pelea por la zona de clasificación. Necaxa vs. Tijuana (16:00 | Estadio Victoria): Las "Xolas" buscan su lugar en la fase final, mientras que las Centellas intentan cerrar dignamente en casa.

(16:00 | Estadio Victoria): Las "Xolas" buscan su lugar en la fase final, mientras que las Centellas intentan cerrar dignamente en casa. Juárez vs. Monterrey (17:00 | Estadio Olímpico de Juárez): Un duelo de alto calibre. Las Bravas se han vuelto un rival incómodo para cualquiera, y las Rayadas quieren el liderato.

(17:00 | Estadio Olímpico de Juárez): Un duelo de alto calibre. Las Bravas se han vuelto un rival incómodo para cualquiera, y las Rayadas quieren el liderato. Atlas vs. Santos Laguna (17:00 | Estadio Jalisco): Las rojinegras buscan subir en la tabla, recibiendo a unas Guerreras que han sufrido en el torneo.

(17:00 | Estadio Jalisco): Las rojinegras buscan subir en la tabla, recibiendo a unas Guerreras que han sufrido en el torneo. Tigres vs. Guadalajara (18:00 | Estadio Universitario): El partido de la jornada. Las Amazonas reciben a las Chivas en un choque de potencias que podría mover los primeros cuatro puestos.

(18:00 | Estadio Universitario): El partido de la jornada. Las Amazonas reciben a las Chivas en un choque de potencias que podría mover los primeros cuatro puestos. Pachuca vs. León (19:06 | Estadio Hidalgo): Con Charlyn Corral encendida, las Tuzas buscan seguir sumando ante un León que pelea por terminar en un mejor puesto.

(19:06 | Estadio Hidalgo): Con Charlyn Corral encendida, las Tuzas buscan seguir sumando ante un León que pelea por terminar en un mejor puesto. Mazatlán vs. Atlético de San Luis (21:10 | Estadio El Encanto): El cierre de la jornada dominical en la Perla del Pacífico.

¿Cuáles son los equipos ya clasificados a la Liguilla?

Hasta el momento, seis equipos ya tienen su boleto sellado para la Liguilla, gracias a su consistencia a lo largo del certamen:

Monterrey América Pachuca Tigres Toluca Guadalajara

Cruz Azul ya tiene casi asegurado su pase y Juárez, Tijuana y Pumas se pelean el último boleto

Resultados de la Jornada 16 de este sábado 4 de abril

El sábado abrió la jornada con dos encuentros: América goleó 4-1 a Querétaro, confirmando su jerarquía, mientras que Toluca fue superado en casa por Cruz Azul por 4-0.

