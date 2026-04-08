Así llegaría el Chivas y el América si se enfrentan en Cuartos de Final del Clausura 2026

Por cómo avanza este torneo de la Liga BBVA MX, no sería descabellado ver en Cuartos de Final del Clausura 2026 un cruce entre las Chivas de Guadalajara y el Club América —que tiene a André Jardine pidiendo cosas a los aficionados—. Pero lo que muchos no saben es que llegarían de una manera muy diferente a esa instancia de la Liguilla.

Pues la diferencia que hay hoy a favor de Chivas —que podría perder a Armando González a manos de un equipo de Europa— ya no estaría en la Liguilla. Aunque el Guadalajara llegaría en mucho mejor estado de forma por la tabla de posiciones y los resultados que ha ido consiguiendo en lo que va del semestre, el América tendría menos convocados a la Selección Mexicana.

América tendrá grandes ausencias para el partido ante Chivas, ya que tiene 7 convocados a selecciones y un sinfín de lesionados|Club América

México podría inclinar la balanza hacia América en un eventual Clásico Nacional ante Chivas

Si efectivamente uno de los equipos termina octavo (sería América) y el otro primero (sería Chivas) en la Fase Regular, se daría el Clásico Nacional en los Cuartos de Final del Clausura 2026. Para la Liguilla, se sabe, los equipos no podrán contar con aquellos jugadores convocados a la Selección Nacional de México por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA.

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Cabe destacar que el “Vasco” Aguirre quiere que los jugadores de la Liga BBVA MX que convoque estén en las filas de la Selección Mexicana un mes antes del inicio de la Copa del Mundo. Teniendo en cuenta que Chivas es la base del seleccionado azteca, se verá mucho más afectado el conjunto de Gabriel Milito que el de André Jardine.

Los jugadores que la Selección Mexicana le quitaría a Chivas y a América para la Liguilla

Chivas: podría perder a Raúl "Tala" Rangel (portero), Roberto "Piojo" Alvarado (extremo), Richard Ledezma (centrocampista), Brian Gutiérrez (centrocampista), Armando "Hormiga" González (delantero) y Luis Romo (centrocampista).

podría perder a Raúl "Tala" Rangel (portero), Roberto "Piojo" Alvarado (extremo), Richard Ledezma (centrocampista), Brian Gutiérrez (centrocampista), Armando "Hormiga" González (delantero) y Luis Romo (centrocampista). América: podría perder a Israel Reyes (defensa), Ramón Juárez (defensa) y Érick Sánchez (centrocampista).

Así están hoy Chivas y América en el Clausura 2026

En la actualidad, Chivas es el líder del Clausura 2026 con 31 puntos en 13 jornadas disputadas. Además, lidera el ránking de minutos en la Regla de Menores. Por su parte, América se ubica en la 6ª posición con 18 unidades y no tiene asegurado su pasaje a Cuartos de Final todavía. Podrían verse las caras en un eventual Clásico Nacional.

