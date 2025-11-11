Chofis López reaccionó de una forma que nadie esperaba a la salida de Jaime Lozano en Pachuca y causó dudas

Tras completar una Fase Regular del Apertura 2025 llena de altibajos, Pachuca decidió dar por finalizada la etapa de Jaime Lozano como director técnico y así lo confirmó este lunes. Entre las muchas repercusiones que esto trajo para la afición de los Tuzos, apareció una que pocos esperaban: la de Eduardo López.

Tan sólo dos horas antes de que el Pachuca oficializara la salida del entrenador, Chofis subió una historia a su cuenta de Instagram con una llamativa frase, la cual no tardó en generar revuelo. "Que feliz estoy", escribió el futbolista de 31 años junto a un emoticono de fantasma. "El tiempo no se equivoca. Gracias mi Dios, tú sabes el porqué de las cosas", concluyó.

Instagram Eduardo López / @eduardolopezchofis

Si bien en ningún momento nombra a Lozano, las especulaciones sobre las intenciones detrás de este mensaje no se hicieron esperar. López dejó Pachuca a falta de tres jornadas para la finalización del Apertura 2025 y desde entonces se encuentra sin equipo, pero parece que dejó de prestar atención a lo que ocurre en torno a los Tuzos.

El paso del DT por el equipo no fue el esperado. Si bien su llegada generó ilusión en una parte de la afición, los resultados no acompañaron y la historia acabo con su despido. "Tras un diálogo abierto y en común acuerdo, Jaime Lozano y nuestra institución han decidido dar por concluida su etapa juntos", expresa el comunicado oficial.

Sin entrenador y sin Chofis López, Pachuca se prepara para el Play-In

Con Chofis López fuera desde octubre y ahora Jaime Lozano despedido, Pachuca se prepara para afrontar el Play-In del Apertura 2025 con más dudas que certezas. El equipo clasificó a esta instancia tras finalizar noveno, luego de una pésima racha de cinco jornadas sin triunfos (tres derrotas y dos empates).

En el Play-In deberá enfrentar a Pumas UNAM en una serie que ya de por sí se presenta complicada, y luego, en caso de ganar, jugaría contra el perdedor del cruce entre Tijuana y Juárez. Para afrontar este desafío, los Tuzos ya tendrían al reemplazante de Lozano: el argentino Esteban Solari.