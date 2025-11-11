Chofis López reaccionó de una forma que nadie esperaba a la salida de Jaime Lozano en Pachuca y causó dudas
El futbolista sorprendió a todos los aficionados al compartir un polémico mensaje en sus redes sociales luego de que se oficializara el despido del DT
Tras completar una Fase Regular del Apertura 2025 llena de altibajos, Pachuca decidió dar por finalizada la etapa de Jaime Lozano como director técnico y así lo confirmó este lunes. Entre las muchas repercusiones que esto trajo para la afición de los Tuzos, apareció una que pocos esperaban: la de Eduardo López.
Tan sólo dos horas antes de que el Pachuca oficializara la salida del entrenador, Chofis subió una historia a su cuenta de Instagram con una llamativa frase, la cual no tardó en generar revuelo. "Que feliz estoy", escribió el futbolista de 31 años junto a un emoticono de fantasma. "El tiempo no se equivoca. Gracias mi Dios, tú sabes el porqué de las cosas", concluyó.
Si bien en ningún momento nombra a Lozano, las especulaciones sobre las intenciones detrás de este mensaje no se hicieron esperar. López dejó Pachuca a falta de tres jornadas para la finalización del Apertura 2025 y desde entonces se encuentra sin equipo, pero parece que dejó de prestar atención a lo que ocurre en torno a los Tuzos.
El paso del DT por el equipo no fue el esperado. Si bien su llegada generó ilusión en una parte de la afición, los resultados no acompañaron y la historia acabo con su despido. "Tras un diálogo abierto y en común acuerdo, Jaime Lozano y nuestra institución han decidido dar por concluida su etapa juntos", expresa el comunicado oficial.
Sin entrenador y sin Chofis López, Pachuca se prepara para el Play-In
Con Chofis López fuera desde octubre y ahora Jaime Lozano despedido, Pachuca se prepara para afrontar el Play-In del Apertura 2025 con más dudas que certezas. El equipo clasificó a esta instancia tras finalizar noveno, luego de una pésima racha de cinco jornadas sin triunfos (tres derrotas y dos empates).
En el Play-In deberá enfrentar a Pumas UNAM en una serie que ya de por sí se presenta complicada, y luego, en caso de ganar, jugaría contra el perdedor del cruce entre Tijuana y Juárez. Para afrontar este desafío, los Tuzos ya tendrían al reemplazante de Lozano: el argentino Esteban Solari.