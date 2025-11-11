Se terminó el proyecto: Jaime Lozano no cumplió su primera promesa en Pachuca.

No hay lugar para más… Pachuca sufrió un castigo de cara al Play-In y la directiva de los Tuzos no dudó en dar un giro de 180º, pues decidió despedir a Jaime Lozano. De esta manera, ya no es más el entrenador de la institución de Hidalgo. Entre otras cosas, se conoció que no cumplió una de las promesas y requisito básico para ser DT de este equipo.

Una de las promesas que no se cumplieron en Pachuca con Jaime Lozano fue la de hacer debutar a canteranos en el primer equipo, siendo la primera vez que esto ocurre desde 2009 hasta aquí. Con Paulo Pezzolano habían debutado 10 futbolistas distribuidos en 2 años, mientras que con Guillermo Almada habían sido 11 en 3 años. En tanto, Pachuca ya sabe cómo se juega el Play-In.

Crédito: Mexsport

La promesa incumplida de Jaime Lozano no deja de llamar la atención en los Tuzos porque él fue un futbolista surgido en una de las canteras más populares e importantes de México, la de Pumas. Además, teniendo Pachuca otra de las divisiones inferiores más predominantes de la Liga BBVA MX; su desprecio por los juveniles generó mucho ruido.

Lo concreto en cuanto a estadísticas es que Jimmy Lozano como entrenador de Pachuca no hizo debutar a ningún canterano. Jaime sumó 24 partidos desde su llegada al conjunto hidalguense en mayo y en ninguno de todos ellos le dio la oportunidad a un futbolista formado en la institución.

MEXSPORT Jaime Lozano

Año a año, la cantidad de canteranos que debutaron en Pachuca

2020 (Paulo Pezzolano): fueron 6 debutantes

2021 (Paulo Pezzolano): fueron 4 debutantes

2022 (Guillermo Almada): fueron 2 debutantes

2023 (Guillermo Almada): fueron 5 debutantes

2024 (Guillermo Almada): fueron 4 debutantes

2025 (Jaime Lozano): no hubo debutantes (0)

¿Quién reemplazaría a Jimmy Lozano en Pachuca?

Tras el despido de Jaime Lozano, ex DT de la Selección Olímpica y la Selección Nacional de México, el principal apuntado por Pachuca parece ser Esteban Solari. El entrenador argentino supo jugar en Pumas UNAM, paradójicamente el próximo rival de los Tuzos en el Play-In del Torneo Apertura 2025. ¿Debutará siendo mejor que Jimmy?

