Cholo Simeone quedó impresionado con esto que hizo un mexicano mundialista

Los jugadores mexicanos siguen mostrando un papel relevante tras su paso por la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta vez fue Diego “Cholo” Simeone quien se vio impresionado por el papel de un mundialista debido al gran papel que ha desempeñado en este arranque de temporada. Nos referimos al centrocampista Obed Vargas, quien fue una de las últimas grandes contrataciones mexicanas dentro del mercado europeo.

El jugador del Atlético de Madrid sigue demostrando su gran momento después de anotar su primer gol ante el Getafe en un partido de pretemporada. Esto generó ciertas valoraciones positivas por parte del entrenador argentino, por lo que se espera que Vargas cuente con una gran campaña que le consolide en el balompié español.

Obed Vargas logró anotar su primer gol con el Atlético de Madrid|Crédito: @Atleti

Obed Vargas impresiona al Cholo Simeone tras goleada ante Getafe

Los pupilos de Diego Simeone lograron imponerse 4 a 1 en su partido de pretemporada ante el Getafe. Los goles fueron producto de un doblete de Ademola Lookman, Arnau Ortiz Sánchez y un gol vía penal por parte de Obed Vargas.

El papel del centrocampista mexicano le valió la gran valoración de Simeone, además de contar con una gran adaptación a su plan de juego de cara a una temporada que será clave para el proyecto colchonero. En ese sentido, se espera que Obed Vargas pueda contar con una mayor participación que en el torneo pasado.

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El paso de Obed Vargas en el Atlético de Madrid

Atlético de Madrid firmó a Obed Vargas el 2 de febrero del 2026, siendo una de las grandes noticias para la Selección Mexicana debido a que meses atrás había realizado el One Time Switch para representar al cuadro mexicano de manera definitiva.

Obed Vargas jugará su segunda temporada con el Atlético de Madrid

Obed Vargas logró sumar 13 partidos en el cierre de temporada, ganando terreno como un jugador de gran vocación defensiva. Sin embargo, fue en su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuando el jugador logró consolidarse como una de las grandes apuestas a futuro tanto para el conjunto mexicano como para el equipo madrileño.

