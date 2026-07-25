Obed Vargas compartirá equipo con una estrella que enfrentó a México en el Mundial 2026

Obed Vargas ya regresó a su club tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la selección azteca. El mediocampista cortó sus vacaciones para reportar y entrenar de cara a lo que será la siguiente temporada. Pero es en su regreso donde se topará y compartirá vestidores con una estrella que enfrentó a México en la justa veraniega.

Atlético de Madrid hizo oficial la contratación del surcoreano Kang In Lee para la siguiente temporada. El mediocampista compartirá cancha con Obed, luego de ser rivales en la justa mundialista durante la segunda fecha del Grupo A, duelo que se llevó la Selección Mexicana al vencer por la mínima a la selección del país asiático.

Kang In Lee es nuevo fichaje de los colchoneros.|Atlético de Madrid

"¡Hola Seúl, encantado de presentaros a un nuevo miembro de la familia rojiblanca!", compartió el equipo colchonero junto a un video en la presentación del surcoreano.

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Detalles de la llegada del surcoreano al equipo de Obed Vargas

Kang deja al PSG tras coronarse en la Champions League 2026 y conquistar el bicampeonato. El surcoreano se va del equipo de París con una marca de 16 goles y 16 asistencias en 124 partidos disputados. El fichaje llegó a un acuerdo tras semanas de negociación. El seleccionado de Corea del Sur firmó un contrato por las próximas 5 temporadas, por lo que será colchonero hasta el 30 de junio de 2031.

In Lee portará el jersey con el dorsal 7. Pese a que no se hizo oficial el monto de la operación, el periodista Fabrizio Romano indicó que Atlético de Madrid pagó alrededor de 40 millones de euros.

Los números del surcoreano en el Mundial 2026

El ahora refuerzo del Atlético de Madrid tuvo participación con Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, justa en la que registró una asistencia en los 3 partidos que disputó. Lo anterior, ya que su selección quedó eliminada en la fase de grupos al quedar en la tercera posición, por detrás de México y Sudáfrica.