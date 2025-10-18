Estas serían las pruebas de que Chris Jericho regresaría a WWE

Estamos viviendo la recta final del 2025, por lo que la WWE ya está pensando en las personalidades y talentos que buscan sumar para el 2026, donde hasta el momento uno de los nombres que ha tomado más fuerza es el del histórico Chris Jericho, quien para muchos es una leyenda de la empresa.

Luego de siete años fuera de la WWE, el luchador de origen canadiense podría volver al ring, por lo que ya han comenzado a verse algunas situaciones que han sido calificadas como pistas de su salida de AEW.

La situación desde hace un tiempo es complicada entre la empresa de Tony Kahn, ya que Chris Jericho tiene un tiempo sin formar parte de los shows de All Elite Wrestling, por lo que su relación podría estar viviendo sus últimos momentos. Según varios reportes de distintos medios en Estados Unidos, el contrato de Chris Jericho llega a su fin en diciembre, por lo que estaría firmando un nuevo acuerdo con WWE.

¿Cómo sería el regreso de Chris Jericho a WWE?

De acuerdo con la información que fue revelada por Wrestling Observer Newsletter , se ha revelado que Chris Jericho se encuentra cada día más cerca de firmar un nuevo contrato con la WWE, aunque sería el último de su carrera, pues se dice que ya está pensando en el retiro.

Se ha mencionado que el luchador de 54 años de edad, podría comenzar su gira del adiós estaría arrancando en el Royal Rumble de 2026, con lo que estaría llegando al final de su carrera y entrando al Salón de la Fama de la WWE.

Recordemos que, la última ocasión que Chris Jericho se subió al ring con la WWE, fue el 27 de abril de 2018, cuando formó parte del Greatest Royal Rumble que se hizo en Arabia Saudita.

