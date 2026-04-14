Estrella de Cruz Azul jugará Concachampions a pesar de la muerte de su madre

Este martes, Cruz Azul se prepara para una de sus misiones más difíciles en la Copa de Campeones de Concacaf, pero lo hace con una motivación que va más allá de la táctica: el inquebrantable compromiso de Christian Ebere.

¿Por qué Ebere se quedó en Cruz Azul y no fue al funeral de su madre?

El delantero nigeriano atraviesa el momento más amargo de su vida tras confirmarse el fallecimiento de su madre el pasado fin de semana. A pesar de que la directiva cementera le otorgó permiso inmediato para viajar y estar con su familia en este duelo personal, Ebere tomó la determinación de quedarse en México y concentrar con el equipo para el trascendental partido de vuelta de los Cuartos de Final frente al LAFC.

La noticia fue dada a conocer por el conjunto de Cruz Azul a través de sus redes sociales, donde la institución expresó su más profundo pésame y brindó todo su apoyo al futbolista. La publicación generó una ola de solidaridad entre la afición celeste, que ha reconocido la entereza del atacante en un momento tan oscuro.

A este apoyo se sumó de manera muy personal el presidente del equipo cementero, Víctor Velázquez. El directivo citó el mensaje oficial con las palabras "descanse en paz", un gesto cargado de empatía considerando que el propio Ingeniero sufrió la pérdida de su madre, la señora Natalia Rangel, hace apenas unos días.

|MEXSPORT

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¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a semifinales en la Concachampions?

En lo estrictamente futbolístico, Cruz Azul encara el compromiso de hoy a las 19:00 horas con una losa pesada. Tras el contundente 0-3 sufrido en la ida, la Máquina necesita una noche perfecta en el Estadio Cuauhtémoc para seguir con vida en el torneo internacional.El conjunto de Larcamón necesita ganar por un marcador de 3-0 para irse a tiempo extra, 4-0 o 5-1 para pasar directo las semifinales.

La presencia de Ebere en la convocatoria no solo suma una opción ofensiva para el esquema cementero, sino que inyecta una dosis extra de coraje al vestuario.

