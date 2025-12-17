Christian Horner prepara su golpe maestro para volver a la Fórmula 1 en 2026

Christian Horner no se fue de la Fórmula 1 para desaparecer. Solo estaba esperando el momento adecuado. A solo unos meses de su abrupta salida de Red Bull, el directivo británico vuelve a colocarse en el centro del tablero con una maniobra tan ambiciosa como silenciosa: negociar su regreso a la F1 como socio de un equipo.

El nombre que aparece sobre la mesa es Alpine, la escudería anglo-francesa que atraviesa un periodo de reestructuración profunda y que podría convertirse en la puerta de regreso de Horner al paddock en 2026. No como empleado. Como accionista.

Christian Horner fue pieza clave para que Checo Pérez llegara a Red Bull en 2021|@christianhorner

La jugada de Horner: poder, acciones y control

La operación que se estaría cocinando no es menor. Horner apunta a adquirir una participación cercana al 24% del equipo, específicamente de las acciones que hoy pertenecen a un consorcio estadounidense que analiza desprenderse de su inversión.

No es casualidad. Horner no es un hombre que vuelva para ocupar un rol secundario. Tras dos décadas al mando de Red Bull, su visión pasa por tener control real, peso en las decisiones y margen de maniobra, algo que difícilmente aceptaría sin respaldo accionario.

Además, el escenario logístico juega a su favor: la base operativa de Alpine está ubicada a poca distancia de su residencia en Inglaterra, un detalle que suma puntos en una ecuación que mezcla estrategia, comodidad y poder.

Alpine, Briatore y un organigrama en movimiento

El contexto interno de Alpine explica por qué este movimiento cobra sentido. El equipo vive una transición compleja, con cambios recientes en su estructura directiva y un liderazgo que aún busca estabilidad.

En ese tablero aparece un viejo conocido de Horner: Flavio Briatore, hoy asesor y figura central en las decisiones del equipo. La relación entre ambos es cercana, pero también plantea una incógnita clave: ¿qué rol tendría Horner en un equipo donde las funciones de jefe ya están ocupadas?

Esa respuesta aún no existe. Lo que sí está claro es que Horner no regresaría para figurar. Su historial y ambición apuntan a un rol más amplio que el que tuvo incluso en Red Bull, donde fue pieza clave del proyecto más dominante de la era moderna.