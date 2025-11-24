Christian Horner podría volver a la Fórmula 1 y sería de la mano de esta escudería: lo que se sabe

Christian Horner fue uno de los responsables de la hegemonía de Red Bull Racing durante las últimas temporadas, pero el 2025 no fue como esperaba. La escudería, de forma rápida e inesperada, tomó la decisión de despedir al director de equipo el pasado mes de julio, pero ahora el expiloto británico podría regresar a la Fórmula 1 gracias a otra escudería que estaría buscando romper el contrato de su CEO en los próximos días .

Christian Horner podría ser el nuevo director de Aston Martin

Según pudo informar BBC Sport, el regreso de Christian Horner a la máxima categoría de la F1 se podría dar de la mano de Aston Martin, escudería que estaría analizando dejar ir a Andy Cowell, su director principal de equipo. Además, el socio técnico gerente del equipo, Adrian Newey, también podría dejar a la escudería británica. Mientras tanto, la tabla de clasificación sufrió varios cambios tras el Gran Premio de Las Vegas 2025 .

Hamad I Mohammed/REUTERS Christian Horner podría regresar a la F1 gracias a Aston Martin

Si bien es cierto que la salida de Cowell no ha sido confirmada hasta el momento, el nombre de Horner ya se ha posicionado como uno de los principales candidatos a ocupar su puesto de cara a los próximos meses y, específicamente, para la temporada 2026. Sin embargo, el ex Red Bull no sería el único nombre que Lawrence Stroll tiene sobre la mesa para reemplazar a Andy.

Los candidatos a reemplazar a Andy Cowell en Aston Martin

El dueño de Aston Martin tendría otros nombres en consideración para ocupar el puesto de jefe y CEO de equipo. Según el propio Stroll, en la lista aparecen Andreas Seidl, exdirector de McLaren, el actual jefe del proyecto Audi F1, Mattia Binotto, y el exdirector ejecutivo de Aston Martin, Martin Whitmarsh. Por lo que Horner tendrá competencia para ingresar a la escudería británica.

Max Verstappen reveló cómo es el ambiente en Red Bull tras la salida de Horner

En declaraciones con el medio inglés, The Telegraph, el tetracampeón del mundo reveló cómo son los días en Red Bull tras la salida de su director de equipo: “Estoy muy contento con cómo va todo en el equipo ahora. No solo con Laurent, sino con todo Red Bull Racing”, mencionó.

Y luego continuó: “Todos estamos en la misma onda. Para una marca y un equipo de carreras tan grande, eso es muy importante. Mucha gente sabía que las cosas no iban bien, pero no siempre es fácil solucionarlo”.