Christian Horner ataca a la FIA por la prohibición de festejar sobre las vallas

La polémica nueva regla de la FIA que impide que los equipos festejen los triunfos de sus pilotos de la Fórmula 1 en el muro de los boxes, una tradición con muchos años de antigüedad, sigue causando malestar en la categoría. El jefe de Red Bull, Christian Horner, volvió a arremeter en contra del organismo por impedir que se lleve a cabo este “momento icónico”, en palabras del directivo.

“Me sorprende que sea considerado un problema. Siendo sinceros, creo que todo lo que está relacionado con la seguridad, se tiene que tomar muy en serio. Eso sí, es un momento muy icónico cuando ves a un coche llegar a la línea de meta y a todo su equipo celebrando en el muro. Si es de forma segura, nunca considero que sea un problema”, destacó Horner.

A regañadientes, Horner señaló que la regla de la FIA se tendrá que cumplir para evitar sanciones. Sin embargo, resaltó que nunca ha visto que ese tipo de festejos representen un problema en el automovilismo.

“He pasado por gran parte de la historia del mundo del motor y he ganado 94 carreras con Red Bull. En ninguna de ellas, he visto ningún tipo de lesión o algún problema con un integrante de nuestro equipo. Desafortunadamente, como bien sabemos, las reglas son las reglas”.

Zac Brown, director de McLaren

Por otra parte, el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, respaldó las palabras de Horner y negó que algún punto haya percibido peligro durante las celebraciones mencionadas.

“No estoy seguro de que haya una necesidad real de cambiar este tipo de norma. Nunca he sido consciente de que hayamos tenido algún incidente en las celebraciones. Sabemos que la seguridad es muy importante para todos nosotros. Si la FIA no está segura, ellos son los que hacen las reglas y tenemos que entenderlas”.