CONFIRMADO: Seleccionado nacional sufre FRACTURA tras ser eliminado en Octavos del Mundial

El doloroso adiós de la selección de los Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo dejó una profunda frustración colectiva tras caer goleados 4-1 ante Bélgica, sino también una mala noticia para el entorno de su máxima figura. Christian Pulisic es diagnosticado con una microfractura y una contusión ósea en la tibia y el peroné de la pierna derecha. Esta sensible lesión obligará al "Capitán América" a permanecer alejado de las canchas durante varias semanas.

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¿Cómo ocurrió la fractura de Christian Pulisic?

Corría el minuto 52 del partido celebrado en el Seattle Stadium. El combinado de las barras y las estrellas empujaba con fuerza buscando acortar distancias en el marcador cuando Pulisic se armó de espacio en la frontal del área grande. Al momento de armar la pierna para sacar un potente disparo hacia la portería, el atacante estadounidense terminó pateando accidentalmente la parte posterior de la pantorrilla del mediocampista belga Youri Tielemans.

A pesar del dolor evidente y de intentar mantenerse corriendo por algunos minutos, el delantero y compañero de Santiago Gimenez en el AC Milan no pudo continuar debido a la inestabilidad en la articulación, siendo sustituido formalmente al minuto 59 por Sebastian Berhalter. Las alarmas se encendieron de inmediato al ser visto retirándose del inmueble con el uso de muletas.

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¿Cuál es el reporte médico de Pulisic?

De acuerdo con reportes iniciales filtrados por la prensa internacional y The Athletic, los estudios posteriores confirmaron que el impacto directo provocó una microfractura combinada con una contusión ósea severa. Aunque la palabra "fractura" causó pánico generalizado en la afición norteamericana y de San Siro, el cuerpo médico ha matizado el pronóstico señalando que el tiempo estimado de recuperación será de semanas y no de meses.

Con esto, Pulisic iniciará de inmediato su proceso de rehabilitación con miras a incorporarse a los entrenamientos grupales previos al arranque de la temporada de la Serie A de Italia, estipulado para finales del mes de agosto.

