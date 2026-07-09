La teoría viral en redes sociales por la que Noruega sería el campeón del Mundial 2026

Las redes sociales siempre encuentran estadísticas y coincidencias llamativas durante los grandes torneos. En esta ocasión, una publicación que acumula miles de interacciones asegura que Noruega sería el campeón del Mundial 2026, gracias a un patrón relacionado con los partidos de Japón en las fases eliminatorias.

La teoría no tiene ninguna base deportiva o matemática, pero ha llamado la atención porque parece haberse repetido en los últimos cuatro Mundiales. Por esa razón, muchos aficionados comenzaron a compartirla mientras Noruega continúa avanzando en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Y en teorías conspirativas me gusto la de Japón que predice el ganador del mundial. Según el patrón de casualidad es este:



2002 🔜 Japón vs Turquía, Turquía pasa y va vs Brasil

🇧🇷Brarsil gana la copa🏆



2010 🔜 Japón vs Paraguay, Paraguay pasa y va vs España

🇪🇸España gana la… — Marce (@KarmenMarcela) July 8, 2026

La coincidencia que ilusiona a Noruega

Según la publicación viral, el patrón ha sido el siguiente:



En 2002, Japón quedó eliminado y Turquía avanzó para enfrentar a Brasil. Brasil terminó conquistando el título.

quedó eliminado y Turquía avanzó para enfrentar a Brasil. Brasil terminó conquistando el título. En 2010, Paraguay eliminó a Japón y posteriormente se cruzó con España. España fue campeona.

eliminó a Japón y posteriormente se cruzó con España. España fue campeona. En 2018, Bélgica dejó fuera a Japón y luego enfrentó a Francia. Francia levantó el trofeo.

dejó fuera a Japón y luego enfrentó a Francia. Francia levantó el trofeo. En 2022, Croacia eliminó a Japón y después se midió ante Argentina. La Albiceleste se quedó con el campeonato.

Ahora, en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Japón fue eliminado por Brasil. Sin embargo, la selección brasileña quedó fuera del torneo tras perder ante Noruega en los octavos de final.

¿Por qué la teoría apunta a Noruega?

Según los aficionados que impulsan esta coincidencia, la secuencia seguiría vigente porque Brasil fue el equipo que eliminó a Japón y posteriormente Noruega eliminó a Brasil.

Por esa razón, muchos usuarios consideran que Noruega sería el campeón del Mundial 2026, ya que ahora es el equipo que ocupa ese lugar dentro del cuadro rumbo a las semifinales. La teoría ganó todavía más fuerza después de la victoria noruega sobre Brasil, resultado que permitió que el conjunto europeo continuara en la pelea por conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

TE PUEDE INTERESAR:

Por ahora, todo se trata de una coincidencia viral compartida por aficionados en redes sociales. Sin embargo, con Noruega instalada entre las mejores selecciones del torneo, muchos estarán atentos para comprobar si este curioso patrón relacionado con Japón vuelve a cumplirse una vez más.

|REUTERS

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis