Chucky Lozano envió un mensaje muy claro para la Selección Mexicana: ¿qué pensará Rafa Márquez?

Hirving “Chucky” Lozano no tuvo la posibilidad de participar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero mexicano se encontraba borrado por su club, San Diego FC, desde noviembre del año pasado, por lo que arrastraba una larga inactividad dentro de los terrenos de juego. Con su llegada a LA Galaxy, su panorama cambió y el jugador sueña con volver a representar a México.

El extremo con pasado en PSV y Napoli fue cedido al conjunto angelino en este mercado de verano luego de no tener lugar en San Diego por sos problemas de indisciplina. En este contexto, Chucky Lozano volverá a tener minutos y, con esto, abrió la puerta a un futuro llamado de Rafael Márquez a la Selección Mexicana.

Qué dijo Chucky Lozano sobre volver a la Selección Mexicana

Ante los medios de comunicación, el futbolista mexicano fue consultado sobre si había tenido pláticas con el nuevo seleccionador de México. Allí reveló que no ha podido hablar con Rafa Márquez, pero que estaría encantado de regresar a vestir los colores del combinado azteca en un futuro no muy lejano.

during 2025 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Uruguay at TSM Corona Stadium, on November 15, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.|Tomas Regueiro/MEXSPORT

“No he tenido ningún acercamiento con Rafa (Márquez). Yo siempre estoy abierto a estar dentro de la Selección, me encanta, me fascina y siempre me siento muy orgulloso de pertenecer a la Selección y representar a México”, fue lo que compartió el delantero de 31 años ante la prensa.

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En este contexto, el canterano de Pachuca dejó en claro que no tendrá problemas en aceptar un llamado de Rafa Márquez, con quien compartió vestidores en la Selección Mexicana durante su etapa como jugador, para conocer su futuro en el combinado nacional. “Si en algún momento se acerca, yo encantado de tener una plática con él”, sentenció Chucky.

Chucky Lozano, jugador de LA Galaxy|Crédito: @LAGalaxy / X

Cuándo fue la última vez que Chucky Lozano jugó con México

La última aparición de Hirving Lozano con la Selección Mexicana fue el 15 de noviembre de 2025, durante el empate sin goles frente a Uruguay en un partido amistoso disputado en el Estadio Corona de Torreón. Chucky comenzó como titular en el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Sin embargo, el extremo sufrió una molestia muscular y tuvo que abandonar el campo al minuto 44 para dejarle su lugar a Gilberto Mora. Desde aquel encuentro, Lozano no volvió a ser convocado y se perdió la Copa Mundial de la FIFA 2026™.