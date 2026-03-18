Chucky Lozano por fin sabe qué pasará con su carrera: llegó a este acuerdo con San Diego

Mientras que hace muy poco se pudo saber cómo es un triste día normal de Chucky Lozano en San Diego FC, parece que por fin se sabe qué pasará con su carrera en el corto plazo, puesto que distintos reportes sostienen que se ha llegado a un acuerdo entre el jugador y el equipo de los Estados Unidos para saber lo que ocurrirá con el futuro del mexicano.

Así como el DT de San Diego terminó de destruir a Hirving Lozano en las últimas semanas dejando en claro que la institución y el Chucky ya no son compatibles y que se deberá buscar un nuevo destino, en las últimas horas se dio a conocer que el delantero de 30 años ha llegado al acuerdo de salir del club estadounidense en el próximo mercado de fichajes.

Chucky Lozano ya tiene fecha de salida del San Diego FC

En las últimas horas el periodista italiano especializado en mercado de fichajes, Nicolo Schira, confirmó que Lozano ha llegado a un acuerdo con el San Diego FC para salir del club. La fecha de salida del mexicano sería tras la Copa Mundial de la FIFA 2026. Es decir que el delantero con pasado en Pachuca, PSV y Napoli se iría gratis o por un precio módico.

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Chucky Lozano y un presente que lo alejan de la Selección Nacional de México

Todos los caminos apuntan a que Lozano no jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pues desde fines de 2025 que no juega por un conflicto interno con el entrenador. Aunque el San Diego FC le garantizaría facilidades para dejarlo salir en el próximo mercado de fichajes, seguiría sin jugar hasta que llegue la justa internacional.

Sin minutos desde hace meses, todo indica que Javier Aguirre pasaría a no tomar en cuenta al Chucky para la Selección Nacional de México. Es que el “Vasco” suele poner como prioridad que sus convocados sean titulares o sumen minutos en sus respectivos equipos para ser convocados. Hirving Lozano no lo cumple, incluso con la noticia que le dio San Diego.

