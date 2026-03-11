De tristeza total: así es un día normal de trabajo para Chucky Lozano en el San Diego FC

Aunque en Europa no está vetado, Hirving Lozano no atraviesa una buena actualidad en la Major League Soccer. Pues el Chucky no juega desde noviembre de 2025 y todo indica que no volverá a jugar en el San Diego FC. Su día a día de trabajo incluso transmite una tristeza total en ese equipo de los Estados Unidos.

Así como el DT de San Diego reveló el futuro de Lozano, ahora fue Tyler Heaps, Director Deportivo del equipo, el que confirmó que el Chucky no es bienvenido en el equipo de California. “Ya le hemos comunicado a Hirving y sus representantes que no formará parte de los planes deportivos del club”, expresó.

Un detalle podría abrir la puerta a que Hirving Lozano siga con San Diego FC|MexSport

“Apartado”, la dura frase sobre el Chucky Lozano

Tras conocerse que el Chucky Lozano no está en los planes del equipo para esta temporada, se supo que está “apartado” del San Diego. Así, aunque reciba 7 millones de dólares anuales de salario, el atacante de 30 años vive un día a día de tristeza total, sabiendo que no volverá a jugar.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué pasó con el Chucky Lozano en el San Diego?

Se habla de diferentes rispideces entre el Chucky Lozano y el entrenador Mikey Varas luego de que el DT lo sustituyera en un partido. El sitio The Athletic contó en su momento que hubo una pelea en el vestidor y, tras esto, apenas le dio un par de minutos en algunos partidos de noviembre de 2025. Luego, no ha jugado en todo el 2026.

Hirving Lozano con la camiseta del San Diego FC|@hirvinglozano

La relación entre el club y el jugador nunca volvió a ser la misma. De hecho, Varas expresó en una conferencia de prensa: “Nosotros queremos que Hirving juegue un Mundial, es una cuestión de que nosotros no encajamos juntos, el club y él. No está en nuestros planes, no va a jugar para nosotros”.

Los números del Chucky Lozano en el San Diego de la MLS

De acuerdo a los números mostrados por BeSoccer, sitio especializado en las estadísticas de los futbolistas, así le ha ido al Chucky Lozano en el San Diego de la MLS: