La ciencia dice cuánto tiempo de recuperación conlleva la lesión de Gilberto Mora ¿Adiós Liguilla?

Gilberto Mora encendió las alarmas de Tijuana y de la Selección Mexicana al conocerse que sufrió una lesión que podría dejarlo fuera de lo que resta del Apertura 2025 . Según pudo informar el propio club, el joven de 17 años padece una fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda que sufrió durante un entrenamiento y ya fue intervenido quirúrgicamente. La ciencia dice cuánto tiempo de recuperación tendrá.

¿Cuánto tiempo de recuperación tendrá Gilberto Mora, según la ciencia?

De acuerdo a la información que comparte el sitio de Cleveland Clinic, usualmente las personas necesitan entre 4 y 8 semanas para recuperarse de una fractura de metacarpiano. Esto quiere decir que, como mínimo, Gilberto Mora deberá estar fuera de las canchas hasta los primeros días del mes de diciembre. De esta manera, el juvenil quedó fuera del choque frente a Pumas por la Jornada 16 .

@gil_morita Gilberto Mora podría perderse lo que resta del Apertura 2025

Cabe destacar que existen muchos factores que pueden influir en el tiempo de recuperación. El mismo sitio menciona que durante la recuperación, se deberá evitar usar la mano afectada lo máximo posible, ya que forzar demasiado la articulación antes de que la fractura del metacarpiano haya sanado puede provocar una nueva lesión ósea y aumentar el riesgo de complicaciones.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué hueso de la mano es el tercer metacarpiano?

Los metacarpianos son los huesos de la mano que conectan el pulgar y los dedos (las falanges) con la muñeca. En este caso, el tercer metacarpiano corresponde al hueso de la mano que une el dedo medio con la muñeca. Cabe destacar que las lesiones de los metacarpianos son lesiones comunes y generalmente se producen por caídas sobre la mano o lesiones deportivas.

Los partidos que Gilberto Mora podría perderse por lesión

En caso de estar entre 4 y 6 semanas de baja, Mora se perderá lo que resta de la fase regular de la Liga BBVA MX y, posiblemente, el Play-In o Liguilla en caso de que su equipo clasifique. Además, tampoco estará disponible para ser convocado a la fecha FIFA de noviembre con la Selección Mexicana, por lo que podría ver acción nuevamente en 2026.