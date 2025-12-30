Así cierra el 2025 en Lucha Libre AAA con sus campeones, encabezados por Dominik Mysterio

El 2025 fue de profundos cambios en la lucha libre mexicana, especialmente en la AAA, con la venta hacia WWE anunciada en el marco de Wrestlemania en la que se dio esa noticia que cimbró el deporte en México y desde aquel mes de marzo los cambios han venido sucediendo y con ello una integración que solo los fanáticos imaginaron en sueños.

Nunca nadie hubiera apostado a que UNDERTAKER , la máxima figura de WWE sería el director creativo de AAA con lo que se ganaría la frase de: usted está siendo entretenido por UNDERTAKER.

Pero la realidad es que WWE no se ha limitado en las posibilidades de acercar a ambas compañías AAA y WWE y hay quienes la colocan como la tercera marca más relevante de ese grupo detrás de RAW, SMACK DOWN y por delante de NXT.

En WWE ya participaron Hijo del Vikingo, Mr Iguana, Psycho Clown, Pagano y en NXT ya han aparecido Laredo Kid; en el evento Worlds Collide que es hecho en conjunto, las apariciones de más estrellas ha dado de qué hablar.

Es tal la sinergia que en el tema de los campeones de la AAA, ahora el máximo título está en manos de una figura en ascenso: Dominik Mysterio, hijo de Rey Mysterio y quien es el actual megacampeón, algo que no pasó por la mente ni de los más soñadores de este deporte.

Esta es la lista de campeones de AAA con lo que cierran el 2025

Megacampeón AAA: Dominic Mysterio

Campeón latinoamericano: El Hijo de Dr Wagner Jr

Campeonato mundial de parejas: Pagano y Psycho Clown

Campeonato de tercias: Dave the Clown, Murder Clown y Panic Clown

Campeonato crucero AAA: Laredo Kid

Campeona reina de reinas: Lady Flamer

Campeonato de parejas mixtas: Chelsea Green y Ethan Page