DE LOCOS: esta es la enorme cifra que habría pagado la WWE para comprar la AAA de México

Hace unas semanas se dio a conocer una noticia que impresionó a los aficionados del llamado deporte espectáculo, pues se anunció que la WWE compró la AAA, la cual fue creada en 1992 por Antonio Peña . Con ello, también surgieron varios rumores acerca del futuro de los luchadores que pertenecen a la Triple A y la cifra que tuvo que desembolsar la compañía estadounidense para hacerse de una de las mejores empresas mexicanas de lucha libre. Varios medios de comunicación precisaron que la WWE pagó alrededor de 50 millones de dólares (más de 951 millones de pesos), una cantidad ¡De locos! Pero la cifra podría ser otra.

No obstante, después de darse a conocer la noticia previo a WrestleMania 41 , el director de talento de la AAA y ex luchador, Víctor Reséndez, mejor conocido como Latin Lover, dio su punto de vista a través de un en vivo en sus redes sociales. Con respecto a que la empresa se vendió por estar en número rojos, detalló que esta versión es falsa, pues desde que fue contratado nunca se percató de ello, ya que Triple A llenaba todas las arenas o recintos donde se presentaban. Además, afirmó que la “Tres Veces Estelar” no se vendió por la cantidad de 50 millones de dólares, aunque no ahondó más en el tema. ¿Será que fue todavía más dinero que eso?

@wwe Los luchadores que pertenecen a la AAA pueden tener participaciones en diferentes eventos de la WWE

¿En qué beneficia a los luchadores de la AAA la compra de la WWE?

Después de que se diera a conocer que la WWE compró la AAA, luchadores de la empresa mexicana han tenidos apariciones en eventos de la compañía estadounidense. Prueba de ello, los que se llevaron este fin de semana, como el Worlds Collide, en el que participaron El Hijo del Vikingo, Laredo Kid, Psycho Clown, Hijo de Dr Wagner Jr y Mr Iguana, quien se robó el show con su carisma y particular estilo de luchar.

TE PUEDE INTERESAR:



Entre tanto, Octagón Jr hizo su debut en el Money In The Bank al enfrentarse Dominic Misterio. Pese a perder el combate, el luchador mexicano se llevó los elogios de Triple H, director de contenido de la WWE.