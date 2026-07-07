¿Está México? Lista de ciudades en las que se jugarán los partidos de HOY martes 7 de julio del Mundial 2026

La ronda de octavos de final del Mundial 2026 llega a su último día de actividad. Este martes 7 de julio quedarán definidos los ocho equipos que seguirán con vida en la pelea por el campeonato, luego de dos partidos que prometen emociones de principio a fin.

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Como ha ocurrido desde el arranque del torneo, los encuentros volverán a disputarse en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá, los tres países anfitriones de esta Copa del Mundo. Sin embargo, muchos aficionados mexicanos se preguntan si este martes habrá actividad dentro del territorio nacional.

La respuesta es no. Ninguno de los dos partidos programados para este martes se jugará en México, por lo que el Estadio Ciudad de México, el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey permanecerán sin actividad durante esta jornada y las siguientes.

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Estas son las ciudades que recibirán los partidos de HOY

La actividad comenzará por la mañana con el enfrentamiento entre Argentina y Egipto, un duelo que se disputará en la ciudad de Atlanta, Georgia. La selección argentina intentará mantener vivo el sueño del bicampeonato frente a un conjunto egipcio que se convirtió en una de las grandes sorpresas del torneo tras instalarse entre los 16 mejores.

Más tarde será el turno de Suiza y Colombia, partido que se jugará en Vancouver, Canadá. El conjunto cafetero llega invicto y con una de las mejores defensas del campeonato, mientras que los europeos buscarán imponer su tradicional orden táctico para meterse entre los ocho mejores del certamen.

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TV Azteca transmitirá uno de los partidos del día

Los aficionados podrán disfrutar TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS el duelo entre Suiza y Colombia, correspondiente a los octavos de final, a través de Azteca 7, aztecadeportes.com, la App de TV Azteca Deportes y Azteca Deportes Network.

Con estos dos encuentros terminará oficialmente la ronda de octavos de final y quedará conformado el cuadro completo de los cuartos de final, donde los aspirantes al título comenzarán a acercarse a la gran final del Mundial 2026.