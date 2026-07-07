Cuánto cuesta la selección de Argentina vs la de Egipto: la diferencia entre ambas plantillas

Así como las simulaciones y apuestas ponen como favorita a Argentina ante Egipto en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, lo mismo ocurre si se mide la diferencia de precio de ambos equipos. Pues la selección comandada por Lionel Messi tiene un valor de mercado mucho más alto que el de los liderados por Mohamed Salah.

Mientras Lionel Scaloni respondió a la polémica por los árbitros franceses, Argentina arriba a este partido con una plantilla valorada en 807.5 millones de euros, según Transfermarkt. En tanto, el plantel de Egipto tiene un precio de 116.5 millones de euros. Es decir, hay una diferencia de 691 Md€.

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Selección Argentina|Crédito: @AFASeleccionEN / X

Los jugadores más valiosos de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Julián Álvarez (delantero centro de 26 años, Atlético de Madrid): 100 millones de euros.

Enzo Fernández (mediocentro de 25 años, Chelsea FC): 90 millones de euros.

Lautaro Martínez (delantero centro de 28 años, Inter de Milán): 85 millones de euros.

Nico Paz (mediocentro ofensivo de 21 años, Como 1907): 80 millones de euros.

Alexis Mac Allister (mediocentro de 27 años, Liverpool FC): 70 millones de euros.

Cristian Romero (defensa central de 28 años, Tottenham Hotspur): 45 millones de euros.

Además, Lionel Messi está valorado en 15 Md€ a sus 39 años y jugando en el Inter Miami.

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Los jugadores más caros de Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Omar Marmoush (delantero centro de 27 años, Manchester City): 50 millones de euros.

Mohamed Salah (extremo derecho de 34 años, sin equipo): 22 millones de euros.

Trezeguet (extremo izquierdo de 31 años, Al Ahly FC): 4.5 millones de euros.

Emam Ashour (mediocentro de 28 años, Al Ahly FC): 4 millones de euros.

Marwan Ateya (pivote de 27 años, Al Ahly FC): 4 millones de euros.

Zizo (extremo derecho de 30 años, Al Ahly FC): 3.5 millones de euros.

Haissem Hassan (extremo derecho de 24 años, Real Oviedo): 3.5 millones de euros.

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