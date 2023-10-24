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Claro Sports y TV Azteca se unen rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024

¡Última hora! Claro Sports y TV Azteca anuncian colaboración comercial para los próximos Juegos Olímpicos de Paris 2024. Conoce todos los detalles

Juegos Olímpicos en Paris 2024.jpg

Escrito por: Azteca Deportes

Claro Sports y TV Azteca se complacen en anunciar una emocionante colaboración comercial que llevará a la audiencia la cobertura completa de los Juegos Olímpicos de París 2024 con hasta 4000 horas de transmisión. Ambas empresas se enorgullecen de trabajar juntas para ofrecer a los fanáticos del deporte una experiencia inigualable en todas las plataformas, tanto lineales como digitales.

En 2021, más de 59 millones de personas sintonizaron los Juegos Olímpicos de Tokio a través de Claro Sports, un canal que está disponible en sistemas como Totalplay, Star TV, Dish y Megacable, así como en múltiples plataformas Digitales; You Tube, Connected TV, Smart TV, Pluto TV y más de 70 millones de Dispositivos Mobiles.

Con este nuevo acuerdo comercial, Claro Sports se suma al ya potente portafolio comercial; una plataforma de medios integral y única para Anunciantes y Agencias, ofreciendo oportunidades emocionantes de promoción y patrocinios durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

Esta alianza representa un hito importante en el mundo de los deportes y los medios de comunicación en México, y ambas empresas están comprometidas en ofrecer a los espectadores una experiencia excepcional durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Estamos emocionados por lo que el futuro tiene reservado y esperamos celebrar juntos el espíritu deportivo en su máxima expresión.

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