Los 41 quarterbacks que han iniciado para los Cleveland Browns desde 1999

Los Cleveland Browns harán algo que es bastante común para ellos, iniciarán a un nuevo quarterback este domingo cuando se midan a los Minnesota Vikings en Londres bajo el marco de la Semana 5. Dillon Gabriel, novato tomado en la tercera ronda, debutará frente una de las defensas más completas de la NFL y, de paso, se convertirá en mariscal de campo titular número 41 para el equipo desde su regreso a la liga en 1999. El miércoles se dio a conocer que Joe Flacco iría a la banca pero permanecería como el sustituto.

Te puede interesar: Abierto Mexicano de Tenis: ¿Qué tenistas de élite están confirmados y cuándo se enfrentarán?

Ante la noticia, Shedeur Sanders, que también llegó de manera sorpresiva hace unos meses, evitó responder preguntas al respecto cuando algunos reporteros se acercaron para conocer su opinión. El hijo de Deion imitó a un mimo y simplemente rió ante las cámaras. Cierta controversia ha surgido a raíz de la decisión que tomó esta semana el entrenador Kevin Stefanski, sobre todo si se considera que el dueño Jimmy Haslam ha hecho referencia a la importancia de ver sobre el terreno a ambos quarterbacks novatos previo al draft de 2026.

¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast

Te puede interesar: El recadito de Novak Djokovic para Carlos Alcaraz

Dillon es un lanzador con amplia experiencia, toda vez que disputó 64 partidos a nivel colegial con tres universidades distintas, lanzando 155 pases de touchdown. Sin embargo, no se debe perder de vista que su semana de preparación será inusual, puesto que el equipo viajó al otro lado del atlántico para medirse a Minnesota, que hace unos días jugó frente a Pittsburgh en Irlanda.

Los Browns serán el segundo equpo en la presente temporada que se inclina por un novato para sustituir a un veterano campeón del Super Bowl, antes lo hcieron los New York Giants; Jaxon Dart tomó el ugar de Russell Wilson bajo centro y llevó a los suyos a la victoria contra los Chargers.

La esperanza de la afición de Cleveland es que algo similar suceda este fin de semana en la casa del Tottenham, a donde los Browns llegan con marca de 1-3. Quieren además cortar un largo desfile de quarterbacks sin aparente final.

Los 41 quarterbacks que Cleveland ha tenido desde 1999

- Tim Couch

- Ty Detmer

- Doug Pederson

- Spergon Wynn

- Kelly Holcomb

- Jeff Garcia

- Luke McCown

- Trent Dilfer

- Charlie Frye

- Derek Anderson

- Ken Dorsey

- Bruce Gradkowski

- Brady Quinn

- Colt McCoy

- Jake Delhomme

- Seneca Wallace

- Brandon Weeden

- Thad Lewis

- Jason Campbell

- Brian Hoyer

- Johnny Manziel

- Connor Shaw

- Josh McCown

- Austin Davis

- Cody Kessler

- Robert Griffin III

- DeShone Kizer

- Kevin Hogan

- Baker Mayfield

- Tyrod Taylor

- Case Keenum

- Nick Mullens

- Jacoby Brissett

- Deshaun Watson

- Joe Flacco

- Dorian Thompson-Robinson

- P.J. Walker

- Jeff Driskel

- Jeff Driskel

- Bailey Zappe

- Dillon Gabriel

Te puede interesar: ¿Qué pasó con Mark Sánchez? El exquarterback fue arrestado por esta razón