Club América suma dos “refuerzos” para la Jornada 3 del Apertura 2026

Club América está cerca de fichar al colombiano Óscar Perea, según reportes. Pero por lo pronto, el equipo sumará dos refuerzos para la jornada 3 del Apertura 2026. Para esa fecha, las Águilas se enfrentarán a Santos Laguna, antes de que la Liga BBVA MX tenga un parón por la Leagues Cup 2026.

Guillermo Almada confirmó que para el partido ante Santos Laguna ya podrá contar con los seleccionados, pues hasta ahora es el único club de la Liga BBVA MX que no ha utilizado a sus futbolistas que participaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por ello, para la convocatoria entrarán Sebastián Cáceres e Israel Reyes, quien sigue en el radar de la Roma, que supuestamente ya ofreció dinero.

Para la convocatoria entrarán Sebastián Cáceres e Israel Reyes.|Club América

El uruguayo y el mexicano ya entrenan con el equipo desde hace semanas, pero el uruguayo prefirió darles descanso para el partido contra Atlante. No obstante, ambos futbolistas ya estarán disponibles para la jornada 3 del Apertura 2026, aunque de momento se desconoce si serán titulares.

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La baja del Club América

El conjunto de Coapa es el único equipo de la Liga BBVA MX que aún no ficha a refuerzos para este Apertura 2026. Para variar, sufre 2 bajas considerables de jugadores que participaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La primera de ellas es la de Alejandro Zendejas, quien se sometió a una limpieza de rodilla, por lo que se pronostica que regrese a las canchas a finales de agosto y principios de septiembre.

Mientras que la noche del sábado se confirmó que Brian Rodríguez sufrió un esguince en la rodilla izquierda durante un entrenamiento del Club América. Se estima que esté fuera de las canchas entre 2 y 4 semanas, por lo que se descarta como refuerzo del equipo para la jornada 3.