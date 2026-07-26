Óscar Perea deja millonario salario para sumarse al Club América: esto ganaba en Europa
América podría sumar un refuerzo más de cara al Apertura 2026
En las últimas horas ha trascendido la posibilidad de que el Club América pueda sumar un fichaje más en pleno arranque del Apertura 2026. El nombre que ha tomado fuerza es el del Óscar Perea, jugador colombiano que podría dejar un importante salario en el Racing de Estrasburgo de Francia.
La operación en Coapa no sería nada sencilla debido al alto salario que el futbolista colombiano gana en Europa. De acuerdo a cifras de Capology, Óscar Perea gana alrededor de 730 mil euros. Es decir, alrededor de 14.5 millones de dólares al año. ¿Qué tan cerca está de concretarse la llegada de Perea al Club América?
Cómo van las negociaciones del Club América para fichar a Óscar Perea
Óscar Perea firmó un contrato con el Racing de Estrasburgo que lo vincula hasta el verano del 2029. Ante la naturaleza de la situación, el Club América gestionaría una transferencia directa con el Racing de Estrasburgo debido a que el jugador cuenta con un contrato importante en Francia.
De acuerdo a diversos reportes, se estima que el jugador podría contar con una alza salarial en caso de llegar a la Liga BBVA MX. El cual rondaría los 800 mil euros o bien casi los 16 millones de pesos anuales. Por lo que indican que la directiva azulcrema estaría muy cerca de concretar el fichaje de Perea.
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Qué tan bueno es el refuerzo que apunta al Club América
Óscar Perea es un extremo izquierdo de 20 años que ha registrado un breve paso en el futbol de Francia. Según cifras de Transfermarkt, el crack colombiano tiene apenas 2 goles en 8 partidos con el Racing de Estrasburgo B y 2 encuentros disputados con el primer equipo.
En el AVS de Portugal registró 2 goles y 1 asistencia en 26 partidos, mientras sus mejores números se encuentran en el Atlético Nacional de Colombia con 8 goles y 5 asistencias en 54 partidos. Destacando su velocidad, capacidad de desborde y gran explosividad para intimidar a la defensa rival.