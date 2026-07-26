Quién es Óscar Perea, el nuevo refuerzo extranjero del Club América para el Apertura 2026

Club América está cerca de anunciar a su primer refuerzo para el Apertura 2026. Diversos reportes señalan que Óscar Perea se unirá a las filas del equipo dirigido por Guillermo Almada para reforzar el ataque de las Águilas. A pesar de que juega en Europa, pocos conocen la historia del extremo colombiano, quien es considerado una de las promesas más interesantes de Colombia.

Quién es Óscar Perea, el inminente fichaje del América

Su nombre completo es Óscar Andrés Perea Abonce. Nació el 27 de septiembre de 2005, mide 1.74 metros y utiliza preferentemente el pie derecho como pierna hábil. Su posición principal es la de extremo izquierdo, aunque también puede actuar por derecha o como segundo delantero. Según la página oficial del Racing de Estrasburgo, es un “futbolista explosivo y con capacidad para el regate”.

Su juego se basa en la velocidad, los cambios de ritmo y los ataques al espacio desde las bandas. No se trata de un centro delantero fijo, pese a que algunos reportes mexicanos lo presentan como una opción para ocupar esa posición. El colombiano llegaría a Coapa para ser una variante interesante por las bandas y, posiblemente, para competir con el uruguayo Brian Rodríguez.

La trayectoria de Óscar Perea

Perea se formó en las categorías inferiores de Atlético Nacional y debutó profesionalmente durante 2022. En el conjunto colombiano disputó 54 partidos y convirtió ocho goles antes de dar el salto a Europa.

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En julio de 2024 fue vendido al Estrasburgo por una cifra cercana a los cinco millones de euros. Firmó contrato hasta junio de 2029, pero únicamente participó en dos encuentros con el primer equipo francés. También registró ocho partidos y dos goles con la filial.

Durante la temporada 2025-2026 fue cedido al AVS de Portugal para tener mayor continuidad. Allí acumuló 26 presentaciones entre todas las competencias y marcó dos goles. En la Primeira Liga disputó 25 partidos, 14 como titular, con 1,258 minutos y sin asistencias.

Su experiencia con la Selección de Colombia

El posible refuerzo del América representó a Colombia en las categorías Sub-20 y Sub-23. Fue titular durante el Mundial Sub-20 de 2025, torneo en el que la selección colombiana terminó en el tercer lugar.

Perea disputó los siete partidos de Colombia en esa competencia, anotó dos goles y aportó una asistencia. En total registra cuatro anotaciones en 15 presentaciones con la Sub-20.

Cómo llegaría Óscar Perea al América

Los reportes coinciden en que América acordó un préstamo por una temporada con opción de compra. El atacante viajaría a la Ciudad de México en los próximos días para presentar los exámenes médicos y posteriormente firmar su contrato.

Su pase todavía pertenece al Estrasburgo y su contrato vence en 2029. Transfermarkt estima que su valor de mercado es de 1,5 millones de euros en la actualidad.

Perea llegaría como una apuesta de proyección y una alternativa para las bandas. Sus números en Europa todavía son discretos, pero su edad, velocidad y experiencia internacional con Colombia explican el interés de América. Sin embargo, la incorporación aún no debe considerarse oficial hasta que las Águilas comuniquen el fichaje.