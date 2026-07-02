Club América y un 11 inicial top: alineación final con nuevos fichajes para el Apertura 2026

Club América incorporó a un ex Barcelona y ya trabaja en la construcción de su plantilla rumbo al Apertura 2026. Con Guillermo Almada en el banquillo, la directiva analiza varios movimientos en el mercado para modificar el funcionamiento del equipo y adaptarlo a la idea del técnico uruguayo. Hay posibles refuerzos y un 11 inicial top en una alineación que el DT sueña.

El estratega sudamericano empezó a revisar las piezas disponibles en Coapa y también a detectar posiciones prioritarias para reforzar. La intención sería formar un equipo con mayor intensidad, presión alta y variantes ofensivas. Por esa razón, varios futbolistas de Europa, como Nelson Deossa, aparecen en la órbita del América.

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Club América perfila un 11 inicial con varios fichajes

En la portería arrancaría Rodolfo Cota, tomando en cuenta la lesión de Luis Ángel Malagón. La defensa estaría integrada por Thiago Espinosa como lateral izquierdo, Sebastián Cáceres y Ramón Juárez en la zaga central, mientras que Dagoberto Espinoza ocuparía la banda derecha que dejaría vacante la salida de Israel Reyes.

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El mediocampo tendría cambios importantes. Luis Chávez y Nelson Deossa aparecen como opciones para reforzar la zona central. Ambos futbolistas aportarían recuperación y salida de balón. Más adelante, Raphael Veiga sería el encargado de generar futbol ofensivo detrás de los delanteros en caso de no conseguir otro refuerzo allí.

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Guillermo Almada tendría un mediocampo renovado en América

La posible llegada de Luis Chávez y Nelson Deossa es uno de los temas que más interés genera dentro del entorno americanista. Guillermo Almada considera importante fortalecer esa zona del campo ante las inminentes salidas de Rodrigo Dourado y Vinícius Lima.

En ataque, Brian Rodríguez ocuparía el sector izquierdo y Alejandro Zendejas jugaría por derecha. Como centrodelantero aparece Borja Iglesias, atacante español que ha sido relacionado con América durante los últimos días.

La posible alineación del Club América para el Apertura 2026

El posible once titular del América sería el siguiente: Rodolfo Cota; Dagoberto Espinoza, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Thiago Espinosa; Luis Chávez, Nelson Deossa y Raphael Veiga (en duda); Alejandro Zendejas, Borja Iglesias y Brian Rodríguez.

Por ahora, ninguno de los refuerzos mencionados ha sido oficializado. América debutará en el Apertura 2026 el próximo 18 de julio frente a Querétaro en el Estadio Corregidora, partido que marcará el estreno oficial de Guillermo Almada como entrenador azulcrema.

