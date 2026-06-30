OFICIAL: Club América incorpora a un ex FC Barcelona para el Apertura 2026

El Club América prepara movimientos importantes rumbo al Apertura 2026. En las últimas horas se confirmó la llegada de un ex integrante del FC Barcelona al proyecto encabezado por Guillermo Almada y Santiago Baños. La noticia generó expectativa entre los aficionados azulcremas, especialmente por el perfil internacional del refuerzo.

Aunque muchos pensaron en un refuerzo para el América, el nombre confirmado fue el de Xavier Budó. El español llega al Club América como nuevo director deportivo de alto rendimiento. Tendrá bajo su responsabilidad la planeación deportiva del primer equipo varonil, el plantel femenil y las categorías juveniles.

Club América apuesta por experiencia del FC Barcelona

La directiva americanista busca fortalecer su estructura con modelos aplicados en Europa. Xavier Budó trabajó en el FC Barcelona entre 2021 y 2024 como director del área de deportes profesionales. Durante ese periodo participó en proyectos relacionados con futbol femenil, baloncesto, balonmano, hockey sobre patines y futbol de salón.

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Según publicó el periodista Ángel Pérez, además de supervisar áreas deportivas, Budó también impulsó programas de desarrollo para jóvenes talentos. Uno de los proyectos más destacados fue el Centro de Excelencia Deportiva, enfocado en acelerar la formación de futbolistas y atletas de alto rendimiento dentro de la institución catalana.

|X Xavier Budó

Xavier Budó liderará el nuevo proyecto del América

El directivo español también participará en la creación del nuevo plan estratégico del Club América. Dentro de ese proyecto aparece la construcción de una nueva ciudad deportiva. La intención del club es convertir esas instalaciones en un referente dentro de México y el continente.

Budó trabajará junto a los distintos cuerpos técnicos del América para implementar una cultura de alto rendimiento. Su experiencia no se limita a la gestión deportiva. Antes de incorporarse al FC Barcelona desarrolló parte de su carrera en el tenis, como entrenador y responsable de centros especializados para atletas de élite.

|X: Club América

Xavier Budó formó parte de una etapa exitosa en Barcelona

Durante su etapa en el conjunto catalán, las distintas disciplinas profesionales conquistaron 16 ligas. En ese periodo también se registraron récords de asistencia en partidos del equipo femenil disputados en el Spotify Camp Nou. Otro de los proyectos que impulsó fue La Masia femenil, enfocada en el desarrollo integral de nuevas jugadoras. Ahora intentará brillar en el América.

