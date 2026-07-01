Nelson Deossa y su transferencia al Club América: esto es lo que se sabe

Mientras un ex Rayados reinicia su carrera en Argentina, el ex CF Monterrey Nelson Deossa volvió a colocarse en el centro del mercado de fichajes. El mediocampista colombiano reapareció entre las opciones del Club América luego de complicarse su continuidad en Europa. Los rumores volvieron a tomar fuerza en las últimas horas, ¿por qué?

El futbolista pertenece al Real Betis, pero todo apunta a que no seguirá en el club español. De acuerdo a distintos reportes, la institución andaluza negociaba su venta al Vasco da Gama por 12 millones de euros. Sin embargo, la operación se frenó por diferencias contractuales con el jugador. Así, está en carpeta del América, que busca refuerzos con Guillermo Almada.

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Nelson Deossa vuelve al radar del Club América

Tras el problema en las negociaciones con el futbol brasileño, América y River Plate habrían retomado contactos para conocer la situación del colombiano. El interés del conjunto azulcrema no es nuevo. Desde 2024 el nombre de Nelson Deossa ya estaba en la órbita del club mexicano, aunque en aquel momento no se concretó el fichaje.

Dentro del entorno del América consideran que el volante encaja en la idea futbolística de Guillermo Almada. El entrenador uruguayo busca un mediocampista. Deossa ya conoce el futbol mexicano por Pachuca y eso suma puntos dentro del análisis deportivo.

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El precio de Nelson Deossa complica la operación

El principal obstáculo para cerrar la transferencia es el costo de la operación. Reportes cercanos a la negociación señalan que el Real Betis espera recibir cerca de 14 millones de dólares por el jugador. Esa cifra luce alta para el presupuesto que maneja América en este mercado.

Hasta el momento, las Águilas de Coapa todavía no han confirmado refuerzos rumbo al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. La directiva analiza posibles salidas de futbolistas extranjeros para liberar plazas de No Formados en México y abrir espacio para nuevas incorporaciones.

Nelson Deossa se convertirá en la venta más cara de Monterrey con su traspaso al Real Betis|nelsondeossasuarez06

Guillermo Almada mantiene interés en el colombiano

Diversos reportes apuntan a que Nelson Deossa es uno de los jugadores que más agradan al entrenador Guillermo Almada para reforzar el mediocampo. Ambos coincidieron previamente en el futbol mexicano y el técnico considera que el colombiano puede adaptarse rápido a su sistema.

Por ahora no existe una oferta oficial confirmada. América mantiene el seguimiento sobre el futbolista mientras el mercado continúa abierto y el futuro del colombiano sigue sin definirse.

