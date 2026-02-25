México vs Islandia: Fecha y horario del partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026
Conoce la fecha y el horario en el que se va a disputar el encuentro de México vs Islandia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026
La Selección Mexicana tendrá una prueba más de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el siguiente encuentro que se disputará es el México vs Islandia.
Fecha del México vs Islandia
La fecha en la que se va a disputar el México vs Islandia es este miércoles 25 de febrero del 2026. Encuentro amistoso de preparación para Javier Aguirre en el que convocó a puros futbolistas de la Liga BBVA MX.
Horario en el que se juega el México vs Islandia
El encuentro de México vs Islandia se va a disputar en el Estadio la Corregidora de Querétaro en punto de las 20 horas tiempo del centro de México.
¿Dónde y cómo ver el México vs Islandia EN VIVO y GRATIS?
El juego de la Selección Mexicana enfrentando a su similar de Islandia lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca. El partido podrás verlo a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 19:50 horas tiempo del centro de México. El encuentro tendrá la mejor narración y análisis pues estarán: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y Carlos Guerrero.
Los jugadores que están disponibles para enfrentar a Islandia
Javier Aguirre tiene una convocatoria destacada con varios jugadores que pasan por un buen momento y ritmo fubtolistico para poder enfrentar a Islandia.
PORTEROS
- Ángel Malagón - América
- Raúl Rangel - Chivas
- Carlos Acevedo - Santos
DEFENSAS
- Israel Reyes - América
- Richard Ledezma - Chivas
- Diego Campillo - Chivas
- Víctor Guzmán - Rayados
- Jesús Garza - Tigres
- Everardo López - Toluca
- Jesús Gallardo - Toluca
MEDIOS
- Erick Sánchez - América
- Alexis Gutiérrez - América
- Brian Gutiérrez - Chivas
- Erik Lira - Cruz Azul
- Carlos Rodríguez - Cruz Azul
- Denzell García - FC Juárez
- Marcel Ruiz - Toluca
DELANTEROS
- Efraín Álvarez - Chivas
- Roberto Alvarado - Chivas
- Armando González - Chivas
- Guillermo Martínez - Pumas