México vs Islandia: Fecha y horario del partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana tendrá una prueba más de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el siguiente encuentro que se disputará es el México vs Islandia.

Fecha del México vs Islandia

La fecha en la que se va a disputar el México vs Islandia es este miércoles 25 de febrero del 2026. Encuentro amistoso de preparación para Javier Aguirre en el que convocó a puros futbolistas de la Liga BBVA MX.

Horario en el que se juega el México vs Islandia

El encuentro de México vs Islandia se va a disputar en el Estadio la Corregidora de Querétaro en punto de las 20 horas tiempo del centro de México.

¿Dónde y cómo ver el México vs Islandia EN VIVO y GRATIS?

El juego de la Selección Mexicana enfrentando a su similar de Islandia lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca. El partido podrás verlo a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 19:50 horas tiempo del centro de México. El encuentro tendrá la mejor narración y análisis pues estarán: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y Carlos Guerrero.

Los jugadores que están disponibles para enfrentar a Islandia

Javier Aguirre tiene una convocatoria destacada con varios jugadores que pasan por un buen momento y ritmo fubtolistico para poder enfrentar a Islandia.

PORTEROS



Ángel Malagón - América

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos



DEFENSAS



Israel Reyes - América

Richard Ledezma - Chivas

Diego Campillo - Chivas

Víctor Guzmán - Rayados

Jesús Garza - Tigres

Everardo López - Toluca

Jesús Gallardo - Toluca

MEDIOS



Erick Sánchez - América

Alexis Gutiérrez - América

Brian Gutiérrez - Chivas

Erik Lira - Cruz Azul

Carlos Rodríguez - Cruz Azul

Denzell García - FC Juárez

Marcel Ruiz - Toluca

DELANTEROS

