logo deportes horizontal
SELECCIÓN AZTECA
QUIERO VER
Fútbol
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

México vs Islandia: Fecha y horario del partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Conoce la fecha y el horario en el que se va a disputar el encuentro de México vs Islandia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Toni Amor, Rafael Márquez y Javier Aguirre en un partido de la Selección Mexicana
Toni Amor, Rafael Márquez y Javier Aguirre en un partido de la Selección Mexicana|JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS
Notas,
Selección Azteca

Escrito por: Iván Vilchis

La Selección Mexicana tendrá una prueba más de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el siguiente encuentro que se disputará es el México vs Islandia.

Fecha del México vs Islandia

La fecha en la que se va a disputar el México vs Islandia es este miércoles 25 de febrero del 2026. Encuentro amistoso de preparación para Javier Aguirre en el que convocó a puros futbolistas de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá México vs Islandia EN VIVO, partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Horario en el que se juega el México vs Islandia

El encuentro de México vs Islandia se va a disputar en el Estadio la Corregidora de Querétaro en punto de las 20 horas tiempo del centro de México.

¿Dónde y cómo ver el México vs Islandia EN VIVO y GRATIS?

El juego de la Selección Mexicana enfrentando a su similar de Islandia lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca. El partido podrás verlo a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 19:50 horas tiempo del centro de México. El encuentro tendrá la mejor narración y análisis pues estarán: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y Carlos Guerrero.

Los jugadores que están disponibles para enfrentar a Islandia

Javier Aguirre tiene una convocatoria destacada con varios jugadores que pasan por un buen momento y ritmo fubtolistico para poder enfrentar a Islandia.

PORTEROS

  • Ángel Malagón - América
  • Raúl Rangel - Chivas
  • Carlos Acevedo - Santos

DEFENSAS

  • Israel Reyes - América
  • Richard Ledezma - Chivas
  • Diego Campillo - Chivas
  • Víctor Guzmán - Rayados
  • Jesús Garza - Tigres
  • Everardo López - Toluca
  • Jesús Gallardo - Toluca

MEDIOS

  • Erick Sánchez - América
  • Alexis Gutiérrez - América
  • Brian Gutiérrez - Chivas
  • Erik Lira - Cruz Azul
  • Carlos Rodríguez - Cruz Azul
  • Denzell García - FC Juárez
  • Marcel Ruiz - Toluca

DELANTEROS

  • Efraín Álvarez - Chivas
  • Roberto Alvarado - Chivas
  • Armando González - Chivas
  • Guillermo Martínez - Pumas
Tags relacionados
Selección Mexicana

Te Recomendamos