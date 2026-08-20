Club América busca dos refuerzos más tras la llegada de Miguel Borja

El mercado de fichajes todavía no terminó para el Club América. Aunque las Águilas comenzaron el Apertura 2026 con resultados positivos y ya incorporaron a varios futbolistas (el último refuerzo fue Miguel Borja), la directiva pretende realizar dos movimientos más antes del cierre de la ventana de transferencias.

Después de las llegadas de Oscar Perea, Edwin Cerrillo y el “Colibrí” Borja, el conjunto azulcrema trabaja en la búsqueda de nuevas alternativas para Guillermo Almada. La intención es sumar un mediocampista y un atacante por las bandas.

Miguel Borja durante la pretemporada con Al Wasl|Crédito: @AlWaslSC / X

¿Cuáles serían los próximos refuerzos del América para el Apertura 2026?

De acuerdo con información trascendida, América pretende concretar dos fichajes más. La primera posición que busca reforzar es la de volante de contención, debido a que Almada. Érick Sánchez no sería considerado en esa función.

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El segundo objetivo estaría en el extremo derecho, posición donde actualmente aparecen Isaías Violante y Alex Zendejas, quien está regresando de una lesión. La posibilidad de incorporar a Jaminton Campaz continúa sobre la mesa, aunque las negociaciones estarían frenadas. Además, solo uno de los dos refuerzos del América podría ser extranjero (NFM).

Miguel Borja en River Plate|X: @RiverPlate

¿Cuánto pagó el América por Miguel Borja?

El delantero colombiano llegó procedente de Al-Wasl y la operación habría representado para América un desembolso cercano a 2 millones de dólares. El atacante habría firmado contrato hasta mediados de 2027 y tendría un salario superior a los 2 millones de dólares anuales.

Borja se convirtió así en el tercer refuerzo azulcrema de esta segunda mitad del año, después de Perea y Cerrillo. Su llegada busca solucionar una de las necesidades ofensivas que tenía el equipo.

Los números de Miguel Borja este último año|Crédito: Getty Images

La vez que Miguel Borja no llegó a Cruz Azul

Antes de terminar en Coapa, Borja estuvo cerca de convertirse en jugador de Cruz Azul a principios de 2026. Sin embargo, la operación se cayó debido a problemas administrativos relacionados con la plaza NFM que necesitaban en La Noria.

El club no consiguió concretar a tiempo la salida de Mateusz Bogusz y el plazo para registrar al colombiano terminó. Borja permaneció entrenando por separado durante varias semanas, pero finalmente decidió escuchar otras propuestas.

Meses después, el atacante sí encontró una salida hacia México, aunque su destino terminó siendo América. Ahora, las Águilas todavía buscan dos incorporaciones más para cerrar su plantilla del Apertura 2026.

