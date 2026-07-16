OFICIAL: El portero del América que se perfila como TITULAR tras la lesión de Luis Ángel Malagón

El conjunto del América debutará este sábado 18 de julio del 2026 en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y Guillermo Almada tiene una decisión clave en la plantilla, definir el portero que será el titular mientras Luis Ángel Malagón cumple con su etapa de recuperación.

Los arqueros dando el máximo por acá. 🫡🧤 pic.twitter.com/wi3xj8nfQp — Club América (@ClubAmerica) July 16, 2026

El portero que sería titular en el América durante el Apertura 2026

El conjunto del América tendría bajos los cuatro palos a Rodolfo Cota. El guardameta es el más experimentado en el plantel y en el Clausura 2026 terminó siendo el titular en el equipo.

Almada buscaría poner a gente de experiencia, pero en caso de querer darle una oportunidad a algun futbolista joven, podría darle minutos a Fernando Tapia, un guardameta al que muchos consideran como una futbolista con un gran futuro.

Por el momento, será hasta unas horas antes que el entrenador tome la decisión pero los aficionados del América pueden estar tranquilos de tener a porteros con experiencia que pueden cubrir el lugar de Malagón.

La lesión de Luis Ángel Malagón

Malagón se encuentra recuperandose de una ruptura del tendón de Aquiles en la pierna izquierda, su lesión fue durante un partido de Concacaf Champions Cup ante Philadelphia Union. Fue operado con éxito poco después en Guadalajara pero le costó perderse la liguilla con el América, quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y por ahora perderse el arranque del Apertura 2026.

Diferentes medios han detallado que el portero se encuentra teniendo un buen avance en su recuperación por lo que podría estar de vuelta a las canchas para inicios de septiembre en caso de que no se complique su lesión.