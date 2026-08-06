Esta es la fortuna que ha logrado reunir Henry Martín en su paso por Club América

Henry Martín es el capitán del Club América, pues su trayectoria lo avala, al igual que su palmarés, ya que fue pieza clave para que el equipo hiciera historia al ser el primer tricampeón de la Liga BBVA MX en torneos cortos. Es por ello que del delantero, quien tiene ciertos grados de estudio que nadie conocía, se coloca entre uno de los que más ganan en el conjunto, por lo que ha logrado reunir una pequeña fortuna gracias al futbol.

De acuerdo con Salary Sport, el capitán azulcrema percibe un salario anual de poco más de 28 millones de pesos. Este sueldo lo podría percibir desde su renovación de contrato más reciente por 3 años, que se extiende de 2024 a 2027. No obstante, el camino de Martín, quien puso una condición para irse de las Águilas, ha remado contracorriente, pues no fue nada fácil consolidarse.

El capitán azulcrema percibe un salario anual de poco más de 28 millones de pesos.|Club América

La fortuna que ha logrado reunir Henry Martín

Existen registros de que Henry Martín gana poco más de 28 millones de pesos al año, por lo que en 3 años asegurará una fortuna de 84 millones de pesos. Sin embargo, se desconoce cuál era su salario antes de su renovación de contrato, ya que lleva casi 9 años en el club, pero su evolución fue de menos a más.

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El futbolista de 32 años fue fichado por el conjunto de Coapa a finales de 2017, luego de ser jugador de Xolos de Tijuana. Pero no llegó como estrella, sino como una opción a las estrellas, que en ese tiempo eran Oribe Peralta y Roger Martínez. Por ello, muy seguramente su sueldo era menos y fue creciendo de a poco.

El ascenso de la carrera de Henry Martín en América

La carrera le cambió a Henry en la pandemia, ya que se consolidó como titular pese a que estuvo a nada de irse a Chivas. Ello le valió para ser convocado por la Selección Mexicana y disputar el Mundial de 2022 e incluso aportar a los suyos con un gol.

El nacido en Yucatán reafirmó su carrera al ser pieza clave en la obtención del tricampeonato, de los cuales en 2 de ellos fue capitán y le tocó levantar el trofeo.