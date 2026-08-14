¿La localía influye? El dato del América y los 4 clasificados de México en la Leagues Cup

El calendario de la Leagues Cup 2026 dejó una particularidad que puede resultar importante de cara a la fase decisiva. Algunos clubes mexicanos como el América recibieron el “privilegio de anfitriones”, una ventaja que les permitiría disputar determinados encuentros en territorio nacional o neutral, reducir el impacto de los viajes y ser visitantes.

El dato es llamativo al revisar quiénes avanzaron a cuartos de final. Lograron clasificar tres de los cinco equipos mexicanos que recibieron este privilegio: América, Toluca y Rayados (aunque nunca jugó en Monterrey). Además, León completó el grupo de cuatro representantes de la Liga BBVA MX que siguen con vida.

|Instagram: Brian Rodríguez

La localía le dio victorias a los equipos de la Liga BBVA MX en la Leagues Cup

Los resultados de los equipos que tuvieron partidos como locales fueron positivos. América derrotó 3-1 a San Diego FC en el Estadio Banorte, mientras que Toluca aprovechó sus dos encuentros en el Estadio Nemesio Diez para vencer 3-0 a Seattle Sounders y 3-1 a FC Dallas.

TE PUEDE INTERESAR:



Tigres también consiguió un buen resultado en el Estadio Universitario. Empató 1-1 ante Vancouver Whitecaps durante los 90 minutos y ganó 5-4 en penales posteriormente. Los felinos consiguieron sus tres triunfos del torneo mediante tandas desde los once pasos, aunque los puntos obtenidos no fueron suficientes para avanzar por diferencia de goles.

Rayados recibió el privilegio de anfitrión, aunque su caso fue diferente: no disputó ningún partido en el Estadio BBVA durante esta edición.

América y Toluca podrían tener otra ventaja

La localía podría volver a ser relevante en los cuartos de final. De acuerdo con reportes recientes, América y Toluca tendrán la posibilidad de ser anfitriones en esta ronda, aunque todavía falta definir las sedes de los encuentros.

Esto no significa necesariamente que jugarán en sus estadios. El reglamento contempla condiciones específicas para determinar las sedes y el Comité Organizador será el encargado de definirlas. Pueden ser “locales administrativos”, jugando en un campo neutral.

Las llaves de los cuartos de final de la Leagues Cup.

Los mexicanos demostraron que, jugando en México, son muy fuertes. En tanto, los cuartos de final quedaron conformados de la siguiente manera: