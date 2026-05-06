¡ÚLTIMA HORA! Selección Mexicana advierte que jugador que no acuda a la concentración, QUEDARÁ FUERA DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026

Horas después de que Amaury Vergara, presidente y dueño de Chivas fijara una postura con sus jugadores convocados a la Selección Mexicana, ha sido el propio equipo nacional que ha advertido que futbolista que no se presente al llamado HOY 6 de mayo quedará borrado rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Ha semanas de que arranque el Mundial han surgido controversias en el balompié mexicano por el acuerdo que se tenía de que los jugadores convocados tendrían que romper en definitiva la competencia con sus respectivos equipos, pero en este caso Toluca con Alexis Vega y Jesús Gallardo continúan con el cuadro bicampeón y este miércoles jugarán ante LAFC las Semifinales de vuelta en la Concacaf Champions Cup.

Aunque Toluca en la Liguilla no cuenta con estos jugadores, fue una postura que no agradó a Chivas por lo que explicó al no respetarse el acuerdo de todas las partes, había pedido con carácter de urgencia que sus cinco elementos Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Hormiga González y Tala Rangel, reportaran hoy con el rebaño para encarar el juego de vuelta de Cuartos de Final en el que van abajo en la serie ante Tigres 3-1.

Respuesta y golpe en la mesa de la Selección Mexicana, pidiendo acatar la agenda

En un comunicado oficial fechado a este 6 de mayo, se informó que una vez publicada la convocatoria el 28 de abril que servirá para el Mundial, pero en un corto plazo para los partidos ante Ghana, Australia y Serbia, se fijó un compromiso con los equipos, por lo que 20 jugadores tendrán que concentrarse a las 8:00 PM.

En el párrafo que más ha dado de qué comentar, se explica: TODOS LOS JUGADORES DEBERÁN REPORTARSE EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. POR INSTRUCCIONES DEL CUERPO TÉCNICO, EL JUGADOR QUE NO ACUDA HOY A LA CONCENTRACIÓN QUEDARÁ FUERA DE LA COPA DEL MUNDO.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

Chivas y Toluca, con un aviso contundete de parte de la Selección Mexicana

Ese comunicado sobre todo viene a resonar en Chivas, que al haber pedido de vuelta a sus cinco jugadores, podría privarlos ahora de ir al Mundial o en todo caso entrar una nueva polémica que ante el juego inaugural del Mundial el 11 de junio solo vendría a causar ruido en el entorno de la Selección.

Pero además parece que ese comunicado también va para Toluca, pues en el texto se recalca que piden reporten los 20 jugadores y no se establece que existan con un permiso especial Alexis Vega y Gallardo.

Esta es la lista de 20 jugadores convocados que deben de reportar HOY con México; el que no llegue podría quedarse sin Mundial

1.- Raúl Rangel - Chivas

2.- Carlos Acevedo - Santos Laguna

3.- Oscar García - León *

4.- Luis Rey - Puebla *

5.- Israel Reyes - América

6.- Eduardo Aguila - Atlético San Luis *

7.- Jesús González - Tijuana *

8.- Denzell García - Juárez *

9.- Jesús Gallardo - Toluca

10.- Luis Romo - Chivas

11.- Erik Lira - Cruz Azul

12.- Brian Gutiérrez - Chivas

13.- Iker Fimbres - Rayados*

14.- Gilberto Mora - Tijuana

15.- Jairo Torres - Juárez *

16.- Roberto Alvarado - Guadalajara

17.- Kevin Castañeda - Tijuana *

18.- Alexis Vega - Toluca

19.- Guillermo Martínez - Pumas

20.- Armando González - Guadalajara