Club América lo dejó ir y hoy realizó una jugada que sorprendió a todos en Argentina

Mientras que Club América sufre lesiones, como la de Sebastián Cáceres (que hasta generó memes), un exfutbolista del Nido de Coapa ahora está brillando en el exterior. Resulta que este jugador que las Águilas dejaron ir hace poco menos de un año hoy realizó una jugada que sorprendió a todos en Argentina y que causó revuelo en las redes sociales por su increíble calidad.

El futbolista en cuestión es nada menos que Diego Valdés, quien dio una asistencia excelsa para el gol de Florián Monzón en el último partido de Vélez Sarsfield ante Newell's Old Boys en la última fecha de la Fase Regular del Torneo Apertura de la Liga Argentina, duelo que acabó 1-1. En tanto, André Jardine le daría una chance única al jugador que todos quieren en América.

Diego Valdes conserva su foto de perfil de Instagram con la playera del América, pese a que ya es jugador de Vélez|@diego_valdes_10

El chileno de 32 años con pasado en Monarcas Morelia tomó el balón desde prácticamente el vértice del área rival. Casi sin recorrido y sin carrera, logró lanzar un centro pinchado al segundo palo, el cual fue conectado por su compañero de equipo y transformado por gol. Cabe destacar que lleva 2 asistencias y un gol en sus últimos 3 partidos jugados en Argentina.

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Diego Valdés no le dejó dinero a Club América

De acuerdo a los números brindados por Transfermarkt, Diego Valdés había llegado de Santos Laguna a las Águilas por 10.6 millones de euros, una cifra cercana a los 215 millones de pesos mexicanos. Sin dudas, una verdadera fortuna. Sin embargo, 3 años y medio después de su arribo, el chileno se marchó a Vélez Sarsfield sin coste, libre, sin dejarle dinero al América.

La magia de Diego Valdés en Argentina, miren la asistencia que puso Dios mío, lo extraño mucho en el América🥹❤️ pic.twitter.com/TofZ8Ms3b4 — Roberto Haz (@tudimebeto) May 5, 2026

Los números de Diego Valdés en Club América

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Diego Valdés en el Club América fueron los siguientes:

141 partidos jugados

106 titularidades

38 goles

30 asistencias

13 tarjetas amarillas y ninguna expulsión

5 títulos

Campeón Liga MX Apertura 2023

Campeón Liga MX Clausura 2024

Campeón Liga MX Apertura 2024

Campeón de Campeones 2024

Campeón Supercopa MX 2024.