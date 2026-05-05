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Club América lo dejó ir y hoy realizó una jugada que sorprendió a todos en Argentina

Se fue gratis del conjunto americanista y hoy es una de las figuras de su nuevo equipo

Club América lo dejó ir y hoy realizó una jugada que sorprendió a todos en Argentina

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras que Club América sufre lesiones, como la de Sebastián Cáceres (que hasta generó memes), un exfutbolista del Nido de Coapa ahora está brillando en el exterior. Resulta que este jugador que las Águilas dejaron ir hace poco menos de un año hoy realizó una jugada que sorprendió a todos en Argentina y que causó revuelo en las redes sociales por su increíble calidad.

El futbolista en cuestión es nada menos que Diego Valdés, quien dio una asistencia excelsa para el gol de Florián Monzón en el último partido de Vélez Sarsfield ante Newell's Old Boys en la última fecha de la Fase Regular del Torneo Apertura de la Liga Argentina, duelo que acabó 1-1. En tanto, André Jardine le daría una chance única al jugador que todos quieren en América.

Diego Valdes
Diego Valdes conserva su foto de perfil de Instagram con la playera del América, pese a que ya es jugador de Vélez|@diego_valdes_10

El chileno de 32 años con pasado en Monarcas Morelia tomó el balón desde prácticamente el vértice del área rival. Casi sin recorrido y sin carrera, logró lanzar un centro pinchado al segundo palo, el cual fue conectado por su compañero de equipo y transformado por gol. Cabe destacar que lleva 2 asistencias y un gol en sus últimos 3 partidos jugados en Argentina.

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Diego Valdés no le dejó dinero a Club América

De acuerdo a los números brindados por Transfermarkt, Diego Valdés había llegado de Santos Laguna a las Águilas por 10.6 millones de euros, una cifra cercana a los 215 millones de pesos mexicanos. Sin dudas, una verdadera fortuna. Sin embargo, 3 años y medio después de su arribo, el chileno se marchó a Vélez Sarsfield sin coste, libre, sin dejarle dinero al América.

Los números de Diego Valdés en Club América

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Diego Valdés en el Club América fueron los siguientes:

  • 141 partidos jugados
  • 106 titularidades
  • 38 goles
  • 30 asistencias
  • 13 tarjetas amarillas y ninguna expulsión
  • 5 títulos
  • Campeón Liga MX Apertura 2023
  • Campeón Liga MX Clausura 2024
  • Campeón Liga MX Apertura 2024
  • Campeón de Campeones 2024
  • Campeón Supercopa MX 2024.
Diego Valdes y Richard Sánchez América
Diego Valdes and Richard Sanchez of America during the match between America and Colorado Rapids as part of Quarterfinal of the 2024 Leagues Cup at Dignity Health Sports Park Stadium on August 17, 2024 in Carson, Los Angeles, California, United States.|MEXSPORT

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