André Jardine recupera a 3 jugadores y Club América se ilusiona más que nunca en el Clausura 2026

Así como es oficial los 5 partidos que Club América jugará en el Estadio Banorte (antes Azteca) durante abril, hay otras buenas noticias para André Jardine en el Clausura 2026 que ilusionan a toda la afición azulcrema. Tras semanas de dudas por las bajas constantes, el entrenador brasileño finalmente respira aliviado al recuperar a 3 piezas fundamentales.

Mientras que Christian Martinoli le respondió a los aficionados americanistas, la verdadera relevancia está en el césped de Coapa. Los 3 nombres que ya entrenan al parejo y que tienen a Jardine ilusionado para lo que viene son el capitán Henry Martín, el desequilibrante Isaías Violante y el juvenil Dagoberto Espinoza.

La nueva lesión de Henry Martín y su fecha de regreso|Crédito: Getty Images

La vuelta de Henry Martín ilusiona en recuperar la cuota goleadora y el liderazgo dentro del área (que había perdido). En tanto, Isaías Violante se ha convertido en el revulsivo interesante para el DT. Por otro lado, Dagoberto Espinoza ofrece esa frescura y rotación necesaria. Los dos primeros tienen amplias posibilidades de entrar en la convocatoria para el duelo con Santos Laguna.

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¿Qué jugadores no André Jardine todavía recuperó en Club América?

A pesar de las buenas nuevas, el Nido aún no está a su máxima capacidad. Las ausencias en los recientes entrenamientos se debieron principalmente a la Fecha FIFA, ya que los seleccionados de México y Uruguay aún seguían en las filas con sus países. Asimismo, el brasileño Paulo Victor continúa trabajando por separado, siendo la única baja por temas médicos.

¿Cuándo juega Club América contra Santos Laguna?

El siguiente reto para las Águilas será este sábado 4 de abril, cuando se enfrenten a Santos Laguna en un duelo que promete chispas. El partido está programado para iniciar a las 21:10 horas (tiempo del Centro de México), donde se espera que los recién recuperados puedan sumar sus primeros minutos tras sus respectivas molestias.

Actualmente, el América se encuentra peleando los puestos directos de Liguilla, buscando asegurar la ventaja de la localía en la fase final. Con el regreso de sus figuras y un calendario que los tendrá fijos en el Estadio Banorte durante todo abril, la ilusión por mejorar y brillar en este Clausura 2026 no está terminada en Coapa.