Selección Nacional quitaría a 3 jugadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por desobediencia al entrenador

Faltan pocas semanas para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La gran mayoría de las selecciones participantes ya tienen una base sólida de jugadores que estarán presentes en el torneo de forma segura. Sin embargo, existe un equipo que aún presenta dificultades a la hora de armar la lista definitiva. Se trata de la Selección de Ecuador, que dejaría fuera de la competición a tres de sus futbolistas habituales en las convocatorias.

Ecuador clasificó a la Copa del Mundo como el segundo mejor equipo de Sudamérica al haber finalizado las Eliminatorias con 29 puntos, solo por detrás de Argentina. A pesar de haber demostrado ser un equipo sólido en los últimos amistosos preparativos, distintos reportes indican que el vestidor ecuatoriano estaría presentando actos de indisciplina, por lo que dejarán a tres futbolistas involucrados sin Mundial 2026.

Ecuador deja fuera a tres jugadores del Mundial 2026|Selección de Ecuador

Los 3 jugadores de Ecuador que se quedarían sin Mundial

De acuerdo a la información que comparte el periodista Vito Muñoz, tanto Bryan Ramírez como Kevin Rodríguez y Moisés Ramírez estarían fuera de la consideración de Sebastián Beccacece para la convocatoria de Ecuador de cara a la Copa del Mundo 2026. La fuente menciona que los tres futbolistas habrían desacatado órdenes del cuerpo técnico del entrenador argentino.

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Cabe destacar que el combinado ecuatoriano aún deberá jugar dos partidos antes de comenzar con su recorrido en el Mundial 2026. Mayo y junio serán los meses donde Ecuador jugará los últimos amistosos de preparación y, si bien la sede de ambos cotejos no ha sido revelada, la idea es que se jueguen en Guayaquil y Quito para que la gente despida a los jugadores.

Ecuador se prepara para afrontar un grupo duro en el Mundial 2026

El conjunto de Beccacece ocupará el Grupo E de la Copa del Mundo y tendrá rivales complicados. Debutará el 14 de junio frente a Costa de Marfil, el principal partido a ganar para asegurar una buena fase de grupos. El 20 enfrentará a Curazao, equipo que debuta en la competición y que debería ser el encuentro más accesible para los sudamericanos. Finalmente, cerrará el grupo el día 25 ante Alemania, el rival más duro de la zona.

Grupo E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao.